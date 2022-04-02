Взорвались вагоны: РФ нанесла два ракетных удара в районе Павлограда, ранен человек, - Днепропетровская ОВА
Россия нанесла два ракетных удара по Павлоградскому району Днепропетровской области
Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Facebook.
"Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Предварительно погибших нет", - отметил он.
Резниченко добавил, что движение поездов остановлено и ГСЧС укрощает пожар.
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"Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", - написал глава ОВА.
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