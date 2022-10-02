Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов в телеграме.

Пятеро жителей Купянска 6 мая пытались самостоятельно эвакуироваться на автомобиле в Харьков, однако по дороге подорвались на российской мине. Среди погибших – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила.

29 сентября в освобожденном Чугуевском районе Харьковской области обнаружены тела членов семьи из Азербайджана.

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