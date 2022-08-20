"Взорвалась бомба на дороге": В Мариуполе покушались на жизнь мэра-коллаборанта

Об этом сообщили российское издание ТАСС со ссылкой на свои источники и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

Сообщается, что взрывное устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко.

"Как сообщает наш корреспондент, территория Мариупольского зоопарка - место покушения - оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По словам сотрудников полиции из окружения, пострадавших не было", - говорится в сообщении российского "СМИ".

Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало. Ну что, мраZота! До сих пор смешно от "расплата уже здесь"? Продолжение следует", - написал Андрющенко.

6 августа коллаборанта Владимира Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

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