Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это для врага очень сильный "укол", неприятный. Уничтожено более 10 единиц авиационной техники. Вероятно, что уничтожен и летный состав, и инженерный состав, обслуживавший эти самолеты... Безусловно, противник скрывает эти потери, а на снимках и на видео видно", что там есть следы потерь рашистов – красные следы", — сказал представитель ПС ВСУ

Это, безусловно, очень болезненный удар. Фактически такое впервые произошло. Что же произошло, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошел "хлопок", добавил он.

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Но на вопрос, восстановят ли оккупанты аэродром, Юрий Игнат ответил утвердительно.

"Его фактически восстанавливать и не нужно было. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен состав артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также, состав горюче-смазочных материалов. Основное на аэродроме — это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает. Восстановить аэродром не проблематично", — считает спикер Командования Воздушных сил.

9 августа в Крыму раздались взрывы в районе авиабазы в Новофедоровке.

Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна там закончиться.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники предположила, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

10 августа Воздушные силы ВСУ заявили, что в результате взрывов на аэродроме в Крыму было уничтожено девять самолетов РФ.

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