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Взлетел на воздух первый пассажирский электросамолет. Alice уйдет в серийное производство с 2026 года

28 сентября, 2022 среда
17:47
Технологии

Полностью электрический пассажирский самолет Alice израильской компании Eviation совершил первый испытательный полет – он поднялся на высоту 1 км, провел в воздухе около 8 минут и благополучно приземлился

Полностью электрический пассажирский самолет Alice разработки израильской компании Eviation совершил первый испытательный полет – он поднялся на высоту 1 км, провел в воздухе около 8 минут и благополучно приземлился.

Об этом пишет издание Portaltele.

Eviation Alice был представлен в качестве прототипа в 2017 году. Он считается первым пассажирским самолетом, который изначально разрабатывался как электрическое воздушное средство для коммерческого использования. За эти годы стартап привлек большое внимание – его даже сравнивали с Tesla.

Alice может вмещать до 9 пассажиров и подходит для ближнемагистральных региональных рейсов. В прошлом году Eviation представила серийную версию своего самолета. К сожалению, заявленная дальность была уменьшена с 965 км до 708 км, но остальные характеристики, включая формфактор, остались прежними. Тем не менее, Eviation планируют усовершенствовать технологии аккумуляторов для увеличения дальности полета.

Кроме пассажирских, Alice может использоваться и для грузовых перевозок. Длина самолета – 12 м, размах крыльев – 16 м, масса – 1,1 т, максимальная скорость – 460 км/ч. Он оборудован двумя двигателями по 850 л. каждый, а также батареей емкостью 900 кВт∙ч.

Первый полет электросамолета был совершён в США (Вашингтон), поскольку там легче получить лицензию от Управления гражданской авиации США. Составление и выпуск первых серийных моделей также будет производиться в США. В настоящее время компания получила заказ на 127 самолетов. Среди покупателей компания DHL, являющаяся лидером на международном рынке экспресс-доставки грузов. Первые поставки самолетов ожидаются в 2026 году.

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Израиль
США
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