Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанные создали вредоносное программное обеспечение, которое предоставило доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Их подельники, работавшие в разных финучреждениях столицы, передавали персональные данные киевлян, которые открывали депозитные счета в банке.

"Потом киберпреступники присылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под "обновление услуги банкинга" от администрации финучреждения. Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что хакерская группировка украла более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти средства предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков и принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц. В ведомстве отметили, что это только один из эпизодов незаконной деятельности злоумышленников.

Во время обысков по местам жительства фигурантов сотрудники СБУ обнаружили также нарколабораторию и оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн, которую злоумышленники планировали реализовать через собственные связи среди наркодилеров.

Фото: СБУ

Всем задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей.