Взламывали банковские счета и выращивали каннабис: в Киеве задержали 12 участников хакерской группировки
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. В ходе обысков выяснилось, что они причастны также к незаконному сбыту каннабиса
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что задержанные создали вредоносное программное обеспечение, которое предоставило доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Их подельники, работавшие в разных финучреждениях столицы, передавали персональные данные киевлян, которые открывали депозитные счета в банке.
"Потом киберпреступники присылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под "обновление услуги банкинга" от администрации финучреждения. Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что хакерская группировка украла более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти средства предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков и принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц. В ведомстве отметили, что это только один из эпизодов незаконной деятельности злоумышленников.
Во время обысков по местам жительства фигурантов сотрудники СБУ обнаружили также нарколабораторию и оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн, которую злоумышленники планировали реализовать через собственные связи среди наркодилеров.
Фото: СБУ
Всем задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей.
- 28 мая в Одессе задержали мужчину , который выращивал в квартире каннабис. Его поймали на запугивании прохожих игрушечным оружием, которое похоже на настоящее.
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