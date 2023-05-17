Об этом сообщает Aninews.in.

В ответ на заявление главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля о том, что ЕС должен принять жесткие меры к перепродаже Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного горючего, Индия сообщила, что не нарушает никаких правил.

"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.