"Взгляните на правила": Индия ответила Боррелю на обещание прекратить импорт переработанной российской нефти
Индия не нарушает антироссийские санкции, продавая переработанную российскую нефть, а ЕС следует ознакомиться с правилами Совета
Об этом сообщает Aninews.in.
В ответ на заявление главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля о том, что ЕС должен принять жесткие меры к перепродаже Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного горючего, Индия сообщила, что не нарушает никаких правил.
"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
- В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, от которой западные страны отказались из-за введенных санкций против России. Доступ к дешевой нефти из РФ увеличил производство и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов – это позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу.
- Высокий представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил , что страны ЕС должны ввести санкции относительно продажи Индией переработанной российской нефти.
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