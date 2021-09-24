"Взаимоисключающих поправок проголосовано не было": Вениславский заявил, что закон об олигархах передадут на подписание

Об этом сообщил представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина .

По словам Вениславского, депутатов "ввели в заблуждение работники аппарата Верховной Рады".

"Мы детально проанализировали вчерашнее голосование. Было проголосовано только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих поправок проголосовано не было", - пояснил он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.

Впоследствии глава фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщили, что народные депутаты планируют переголосовать закон о деолигархизации через три правки, которые противоречат друг другу.

Ранее Вениславский заявил, что нужно переголосовать одну статью закона .