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Вызывают сомнения способы, которыми Киево-Печерскую лавру освобождают от УПЦ МП, - Княжицкий

2 апреля, 2023 воскресенье
19:21
Общество

Способы освобождения Киево-Печерской лавры от УПЦ МП вызывают вопросы, ведь государство не объясняет вреда московского патриархата

Об этом заявил депутат Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"Очевидно, что Киево-Печерскую лавру, украинскую святыню, нужно освободить от представителей церкви страны-агрессора. Но то, как это делают вызывает очень много вопросов, потому что мы инициировали запрет деятельности РПЦ в Украине, ее филиалов, связанных организаций. Если бы это решили законодательно, было бы понятно, почему именно их просят оттуда уйти", - подчеркнул он.

Николай Княжицкий заметил, что государство заявило о намерении расторгнуть договор аренды, но не назвало причину. Депутат считает это хозяйственными отношениями, а когда их силой задействуют против религиозной организации, не объясняя законодательно ее вред нацбезопасности, то возникают многие вопросы и излишний пиар УПЦ МП.

  • 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . Однако представители УПЦ МП подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
  • В Минкульте заявили, что пока Хозяйственный суд не примет решения об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры. Ранее в Минкульте объясняли , что УПЦ МП должен выселиться из Лавры даже несмотря на судебный иск.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть уволена, но против представителей УПЦ МП силу применять не будут. Данилов подчеркнул, что монахов никто не выселяет, но законы Украины должны выполняться всеми.
  • 30 марта комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, помешали верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Кроме того, УПЦ МП провела в Киево-Печерской лавре службу, хотя должна была освободить здание 29 марта.
  • В тот же день митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • Суд отклонил иск УПЦ МП о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры.
  • Правительство отменило распоряжение Виктора Януковича от 2013 года о передаче объектов Лавры УПЦ МП.
  • Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев предположил, что украинскому государству, возможно, придется получить решение суда о выселении представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд.
  • 2 апреля, несмотря на запрет, предстоятель УПЦ МП Онуфрий провел службу в Лавре.
Новости
Украина
Николай Княжицкий
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