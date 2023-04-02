Об этом заявил депутат Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"Очевидно, что Киево-Печерскую лавру, украинскую святыню, нужно освободить от представителей церкви страны-агрессора. Но то, как это делают вызывает очень много вопросов, потому что мы инициировали запрет деятельности РПЦ в Украине, ее филиалов, связанных организаций. Если бы это решили законодательно, было бы понятно, почему именно их просят оттуда уйти", - подчеркнул он.

Николай Княжицкий заметил, что государство заявило о намерении расторгнуть договор аренды, но не назвало причину. Депутат считает это хозяйственными отношениями, а когда их силой задействуют против религиозной организации, не объясняя законодательно ее вред нацбезопасности, то возникают многие вопросы и излишний пиар УПЦ МП.