"Вызывает сомнения в европейском курсе страны": в ЕС отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ
Решение властей Грузии по возобновлению прямых авиарейсов из России "вызывает сомнения в европейском курсе страны"
Об этом сообщил спикер Евросоюза Петер Стано.
"Мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в Россию и в обратном направлении после решения России отменить запрет на перелеты на прошлой неделе. Из-за преступной агрессивной войны России против Украины Европейский Союз и ряд других стран ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России и над ней", – отметил Стано.
Также, по его словам, соответствующее решение Тбилиси противоречит Соглашению об ассоциации Грузия – ЕС, согласно которому страна должна поддерживать внешнюю политику Евросоюза. Поэтому, по словам Стано, сейчас у ЕС "возникают сомнения относительно европейского курса Грузии".
Он также напомнил о предупреждении Всемирной организации гражданской авиации ООН, выразившей обеспокоенность в отношении безопасности российских самолетов и российского авиационного сектора в целом.
В то же время в Грузии утверждают, что возобновление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере 300-400 млн долларов.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста.
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