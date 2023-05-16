Об этом сообщил спикер Евросоюза Петер Стано.

"Мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в Россию и в обратном направлении после решения России отменить запрет на перелеты на прошлой неделе. Из-за преступной агрессивной войны России против Украины Европейский Союз и ряд других стран ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России и над ней", – отметил Стано.

Также, по его словам, соответствующее решение Тбилиси противоречит Соглашению об ассоциации Грузия – ЕС, согласно которому страна должна поддерживать внешнюю политику Евросоюза. Поэтому, по словам Стано, сейчас у ЕС "возникают сомнения относительно европейского курса Грузии".

Он также напомнил о предупреждении Всемирной организации гражданской авиации ООН, выразившей обеспокоенность в отношении безопасности российских самолетов и российского авиационного сектора в целом.

В то же время в Грузии утверждают, что возобновление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере 300-400 млн долларов.