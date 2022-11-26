Экономическая ситуация

Краткосрочным вызовом для Украины остается высокий уровень безработицы: по оценкам Минэкономики, с начала войны по меньшей мере 5 млн человек потеряли работу. Такая ситуация может приводить к росту социальной напряженности в краткосрочной перспективе и негативно влиять на перспективы экономического восстановления в среднесрочной перспективе. Негативное влияние на темпы потенциального роста также имеет существенная миграция: из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек. Преодоление этой проблемы потребует быстрых действий сразу после окончания активной фазы войны, поскольку чем дольше граждане Украины находятся за границей, тем ниже может оказаться количество возвратившихся в Украину.

По оценкам Минэкономики, с начала войны по меньшей мере 5 млн человек потеряли работу

Продление действия "зерновой инициативы" на 120 дней будет способствовать не только улучшению гуманитарной ситуации в Африке и Азии, но и постоянному поступлению экспортной выручки в Украину, что в условиях возможной "неритмичности" поступлений внешнего финансирования в начале 2023 г. должно уменьшить ситуативное давление на валютные резервы НБУ и способствовать сохранению стабильности обменного курса как номинального якоря в условиях военного положения.

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 22.11.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета почти 1,2 млрд. гривен на сроки от 3 месяцев до 2-х лет. Наибольший объем средств (918 млн. гривен) был привлечен на 2 года благодаря повышению Министерством финансов предельного уровня доходности соответствующих гособлигаций до 19,25% (по сравнению с 18,5% на первичном аукционе две недели назад).

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, за три недели ноября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 521,9 млн гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 21 ноября 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 183,9 млрд грн, 2,1 млрд дол. США и 168 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 123,7 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 468,4 млн. евро.

Наибольший объем средств (918 млн. гривен) был привлечен на 2 года благодаря повышению Министерством финансов предельного уровня доходности соответствующих гособлигаций до 19,25%.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 5,1 млрд гривен главным образом путем увеличения вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков (+3,3 млрд гривен за неделю), которые продолжают владеть крупнейшим портфелем соответствующих бумаг. В то же время, выросли также инвестиции в государственные ценные бумаги со стороны юридических и физических лиц (+1,7 млрд и +0,5 млрд гривен за неделю соответственно), сохраняя по соответствующей категории вторую позицию по объему портфеля. Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю сократился на 761 млн гривен — до уровня менее 60 млрд гривен.

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее обусловило положительное сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. Это обусловило сокращение второй недели подряд объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на рынке до 166 млн долларов США (по сравнению с 295 млн долларов США за неделю до этого).

Поддержку платежному балансу Украины продолжает обеспечивать поступление международной финансовой помощи

Поддержку платежному балансу Украины продолжает обеспечивать поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд. евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи ЕС. Общее планируемое финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро. Кроме того, 18 ноября Правительством было принято решение о привлечении гранта на бюджетную поддержку от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд. долларов США как третьего дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе — октябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила почти 11 млрд гривен (+3,6 млрд гривен в октябре). Улучшение финансового результата банков, начиная с 3 квартала 2022 года, происходило из-за переоценки стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны, что увеличило их положительный финансовый результат по соответствующей статье на 26,3 млрд. гривен в июле — октябре 2022 г. Зато увеличение отчислений в резервы по активным операциям (+49,1 млрд гривен в июле — октябре) выступало основным фактором негативного влияния на финансовый результат деятельности банков.

Из-за сохранения значительного процентного спреда между активными и пассивными операциями чистые процентные доходы банков за 10 месяцев 2022 года выросли на 27,1% к соответствующему периоду прошлого года и составили более 120 млрд гривен. Чистые комиссионные доходы банков в январе — октябре 2022 года сократились на 15,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили почти 40 млрд гривен. Рентабельность капитала банков по результатам января — октября повысилась до 5,8%, однако остается существенно меньше довоенного периода, когда ее значение превышало 30%.

Из-за сохранения значительного процентного спреда между активными и пассивными операциями чистые процентные доходы банков за 10 месяцев 2022 года выросли на 27,1%. в соответствующий период прошлого года и составили более 120 млрд гривен

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам октября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 18,8% для регулятивного и 13% – для основного капитала банков. Соответствующие значения более чем в 1,5 раза превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем по поводу негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) остается на уровне более 400 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков вне банков уменьшает объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 1,4 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Достаточность капитала банков и высокий уровень ликвидности создают возможности для развития банковского кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 288 льготных кредитов на общую сумму 1,1 млрд. грн, из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило 15,6 тысячи на общую сумму 65 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля (более 80%) кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля кредитов на инвестиционные цели остается скудной (1,2%).

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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