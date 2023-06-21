"Вызовет огонь мира на себя": генерал Маломуж об угрозах России применить ядерное оружие
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Украины Николай Маломуж уверен, что мир нанесет удар по РФ в случае применения Путиным ядерного оружия
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Путин сейчас загнан в угол. Он понимает, что если проиграет войну, то его режиму придет конец. Поэтому он пытается сгенерировать все ресурсы, чтобы выйти из этой войны. Проигрыш в войне будет означать конец для Путина, возможно, и физический", - пояснил Маломуж. .
Генерал также оценил угрозы применения Россией ядерного оружия в войне против Украины
"Сейчас Путин, чувствуя угрозу, начинает угрожать всем, чем только можно, в том числе и ядерным оружием. Однако он не хочет умирать. Поэтому, оценивая этот факт, следует говорить об угрозе применения Россией ядерного оружия. Я также хочу подчеркнуть, что в случае применение ядерного оружия Путин вызовет огонь на себя. Это уже будет игра не против Украины, а против всего мира", - добавил он.
- 20 июня президент США Джо Байден сказал, что угроза применения тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.
- 21 июня глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.
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