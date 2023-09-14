Вызов посла РФ и консультации с НАТО: В Румынии отреагировали на новые обломки дронов на территории страны

Об этом сообщает издание Digi 24 со ссылкой на МИД Румынии.

Отмечается, что министерство выразило "решительный протест" по поводу нарушения воздушного пространства Румынии, а также призвало Москву прекратить атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Министерство иностранных дел проинформировало и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, в том числе сегодняшнего инцидента. Также МИД срочно вызовет главу дипломатического представительства РФ", – заявляет МИД.

Что известно о предыдущих инцидентах с осколками дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

13 сентября глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.