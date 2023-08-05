Об этом заявил эксдепутат госдумы РФ Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Саммит в Джедди, который будет обсуждать именно Формулу мира Зеленского, не какой-то другой план, - это дипломатический вызов Москве. Тем более, что Москву не пригласили к участию в этом саммите. Это во-первых, а во-вторых, важно, что это страны глобального Юга. Все миротворческие инициативы Африканского континента, с которыми они выступали недавно, как-то это было связано с саммитом БРИКС, ролью Китая, кто-то их толкал в спину, - это не слишком существенно.

А вот глобальный Юг – это существенно", - подчеркнул он.

По словам Марка Фейгина, Саудовская Аравия, страны Персидского залива, Мексика влияют на цены углеводородов, от чего зависит стабильность рынков и доходы, а без этой составляющей РФ покатится вниз.

"И Путин, и Кремль осознают, что если эта инициатива будет воплощена, к тому же в этом участвуют американцы, их пригласили, то это может как можно хуже сказаться на дипломатическом и глобальном положении Москвы. Это совпадает с некоторыми движениями, с одной стороны, Москвы - выход из соглашения, теперь попытка возвращения. Возможно, это также реакция на какие-то процессы с выпиливанием Москвы по попыткам урегулирования конфликта в Украине. Я считаю, что к соглашению Путин вернется, ему Запад больше уступит, понимая, что эти уступки ничего не дадут" , – добавил политик.

Он отметил, что против РФ могут смягчить еще какие-то санкции, кроме Россельхозбанка и возвращения SWIFT, аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Что известно о встрече по Украине в Саудовской Аравии

В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде.

Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.

В Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.

"Каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе", - заявил Ермак.

1 августа стало известно, что США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан.

3 августа свое участие во встрече подтвердила Индия.

4 августа свое участие в саммите подтвердил Китай. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "исторической победой".

Германия тоже подтвердила свое участие в мирном саммите в Саудовской Аравии. Представит Берлин советник канцлера Олафа Шольца.