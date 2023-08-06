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Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ

6 августа, 2023 воскресенье
15:49
Мир

Турция имеет ряд рычагов влияния на Россию и возьмет от нее все возможное

Об этом заявил дипломат Руслан Омельченко в эфире Еспресо.

"Путин на крючке у Эрдогана. Эрдоган его выжмет до последней капли. Все, что можно взять от России, Турция возьмет даже без подписания Римского статута. Она лишит Россию денег, влияния – всего что только можно. Это более тонкая восточная политика", – подчеркнул он.

По словам дипломата, Эрдоган сделал РФ зависимой от себя, выступая посредником. Турция оказывает влияние в Сирии, где есть группировка россиян; Ливии; на Северном Кавказе и в Центральной Азии, где Россия утратила силу; в бассейне Черного моря, где доминирует турецкий флот.

Также Руслан Омельченко напомнил о транспортной и экономической помощи РФ, чтобы она поддерживала потенциал и могла воевать; авиасообщение России с другими странами, на которые будет давить президент Турции, ведь Москва зависит от Анкары, а не наоборот.

Что известно о выходе РФ из зернового соглашения

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из зернового соглашения, которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об определенных рисках для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

4 августа Турция заявила о готовности перерабатывать российское зерно, которое будет поставляться через зерновой коридор, в муку, которая затем будет экспортироваться в бедные страны Африки и слаборазвитые страны.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве зернового соглашения.

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

2 августа США заявили , что располагают информацией о том, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров по соглашению, которое обеспечивало безопасный черноморский экспорт зерна. Также в Эрдогане сообщили о договоренности с Путиным по поводу визита в Турцию, где, в частности, будет обсуждаться продление зернового соглашения.

Новости
Россия
Владимир Путин
Турция
Реджеп Эрдоган
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