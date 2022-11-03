Выживает 1 из 20: украинская артиллерия заставляет оккупантов паниковать
В перехватах СБУ оккупанты говорят о том, что после артиллерийского огня украинских военных из 20 их солдат выживает один
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"У нас людей просто нет... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, из 8 рот остались 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи" , "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются", – говорит в телефонном разговоре оккупант, воюющий на Донецком направлении.
Еще один захватчик рассказывает о высоком уровне умений украинских артиллеристов против их. И оба думают над тем, как сбежать с войны, учитывая статистику выживания.
"СБУ рекомендует всем, кто не хочет быть расходным материалом на этой войне, не медлить с принятием единственно правильного решения. Сдаться в плен – значит сохранить жизнь", – подчеркивают в службе безопасности.
По телефонам: +380665803498 , +380931192984 – подробная инструкция как можно сдаться в плен.
- РФ с февраля потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.
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