Выжить в блекауте. Почему нужно топить соломой и беречь независимость

Российские пропагандисты кичатся тем, что нащупали слабое место в украинской обороне. И нет, это даже не Бахмут, все больше похож на картинки Пашендаля времен Первой мировой войны. Не многострадальная ЗАЭС в Энергодаре, которую многие месяцы подряд оккупанты используют как щит. Их цель – наша критическая инфраструктура. Новое Ковентри и новая Варшава. Вытеснение гражданского населения из ставших крепостями городов, которые круглосуточно подставляют плечо фронту.

С 10 октября, когда российские убийцы взяли курс на уничтожение критической инфраструктуры, было уже шесть массированных ракетных обстрелов. И нет никакого признака, согласно официальным сообщениям Белого дома, что РФ планирует прекратить этот гражданский террор. Более того, у рашистов вполне даже из открытых данных хватит ракет на 5-6 обстрелов. "Они проводят доразведку для более точных ударов и проводят улаживание ракет, потому что не все то, что долго лежало на складах в идеальном состоянии", - объясняет Вадим Скибицкий из ГУР МО. А еще рашисты ждут морозов.

Программа минимум, которая устроила бы врагов здесь и сейчас — повторить картинку Алчевска-2006, когда 60-тысячное место стало непригодным для жизни. Разорванные трубы, аварии и костры, чтобы сварить кофе в киевских и львовских дворах — это то, что, по мнению Путина, должно сломать украинское сопротивление.

А если обстрелы будут максимально точны и погрузят страну во тьму и холод на несколько недель — идеально для России видеть новые потоки беженцев. Чтобы сотни тысяч украинцев стали обузой для стагнирующей Европы. И можно было извлечь такой же козырь, который Путин удачно использовал с предыдущим искусственным миграционным кризисом с сирийскими беженцами в 2015, мол, достаточно уже помогать Украине, забудем все и заморозим конфликт.

Семь лет назад Путину удалось сместить внимание Германии и Франции по аннексии Крыма, Иловайска, Дебальцево и поиску альтернативы "минских договоренностей" на проблему беженцев. И сейчас этими новыми сирийцами так удобно выставить украинцев, которых так хочется если не убить с неба, то заморозить в собственном доме.

Как бы российскте либералы ни хайпировали на том, что Путин сошел с ума или у дедушки так и осталось ему недолго — это циничное и хладнокровное животное, действующее по четкому расчету. Он слишком хорошо изучил почерк Гитлера и повторяет все. Киев очень похож на Варшаву в 1939 году. Но нашей столице повезло больше. Потому что украинцы хорошо проредили элитную десантуру россиян под Гостомелем.

Как оригинальные нацисты уничтожали Варшаву? 25 сентября 1939 года польскую столицу атакуют сразу 400 самолетов: на город сброшено 562 тонны фугасных и 72 тонны зажигательных бомб. Из-за возбужденного водоснабжения во время пожаров множество улиц сгорают полностью, по всей протяженности. Когда немецкие войска входят в столицу, застройка разрушена уже на 12%. Был уничтожен королевский замок и выдающиеся соборы. Далее по четким спискам взрывали музеи, библиотеки и архивы — точно все то же, что уничтожают рашисты на оккупированных территориях. И дальше основное, чтобы жители Варшавы покинули свой город, нацисты уничтожали водопровод, электрические сети и парки. Если мы проведем аналогию до наших дней — россиян на 100% устроил бы Киев без намека на киевлян и тысячелетнюю историю. Если мы говорим о Львове – купи щебня и камни вместо культурного центра нашего народа – все эти правнуки освободителей 1939 года – были бы счастливее, чем носом в новогоднее оливье.

Варшава после бомбардировки, фото gettyimages

Нас никто не учил экстремальному выживанию, но такова наука позднего прозрения. И осознание, что национально-освободительная война это не о ссорах эфемерных политиков. Это об общем деле. Рашисты до самого дня нашей победы будут пытать нас обстрелами, холодом, жаждой. И тут вывод один – становитесь плюшкиными, как ваша бабушка. Имейте несколько килограммов крупы, несколько пакетов быстрорастворимой пищи. Бутыли для технической воды и запас питьевой воды. Лишний павербанк и лишний аккумулятор. Фонарик в ночное время и маленькая туристическая плитка в электрифицированную квартиру. В случае большого затруднения — номер хорошего знакомого в деревне, где грубая спасет от холода, а кусок земли от голода. Лучше пусть над нами будут смеяться правнуки, которые мы тащили домой разные лишние гаджеты, но у каждого украинца будет шанс на появление этих потомков.

Мы четко понимаем теперь лондонцев 1940 года, которые спали, стирали и готовили в метро. Откуда эти фотографии огородов на каждом свободном клочке земли в городе, и к чему там было масштабное выращивание моркови — это был едва ли не единственный продукт, который нормально рос и был заменителем сахара. Того самого, который британцы не видели в районе еще 8 лет.

Лондон, август 1940, фото: gettyimages

А главное, что украинцы должны понять во время блэкаутов – истинную цену независимости. Чтобы больше не было инфантильности и безразличия.

Я хочу процитировать старое интервью Виктора Ющенко после харьковских соглашений 2010 года, когда на замену дешевого газа Россия впервые получила право на оккупацию полуострова Крым. Именно это предательство позволило Кремлю перебрасывать тысячи военных в Севастополь.

"Соломой нужно топить, но быть независимыми. Понимать, что это святость", - подчеркнул лидер "Нашей Украины". - Поэтому, когда с большим апломбом извещают о достижении низкой газовой цены в обмен на военную оккупацию, я не могу приветствовать таких договоренностей ни как гражданин, ни как политик", - сказал тогда бывший президент в интервью 5 каналу.

Страна в 2010 году не была готова понять, о чем говорит смешной президент-пчеловод. Но он был прав на 100%. И сегодня, ложась спать в термобелье, готовя еду на газовой лампе, вывешивая пакет с едой на холодный балкон, потому что от холодильника мало смысла - стоит понять. Ибо лучше солома, чем новый геноцид.