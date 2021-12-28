Выжать из переговоров результаты для себя, - Кулеба объяснил, почему РФ наращивает войска на территории Украины

Об этом пишет РБК-Украина .



Министр отметил, что Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может из этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.



"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин, - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец-то из этих разговоров что-то для себя выжать", - объяснил он.



Кроме того, Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас РФ ничего существенного не добилась.



Также он выразил сомнение, что США и НАТО выполнят требование России или остановят расширение на восток или откатятся из стран Центральной Европы.



"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО - в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме - это было бы наибольшим унижением США". и НАТО в истории с момента основания Альянса", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, на январь запланированы переговоры США и РФ по ситуации с безопасностью в Украине.

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