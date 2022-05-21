Об этом он заявил в интервью каналам телемарафона.

По его словам, важно максимально сохранить жизнь украинских военных. При этом временно оккупированные территории Украины враг не отдадут.

"Не нужно быть жадными на это время, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Наше государство точно все вернет. Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, где они (россияне, - ред.) зашли и оккупировали, а есть земля, где они врывались, но успеха не имеют", - подчеркнул президент.

По его мнению, есть территории, где оккупанты закрепились достаточно крепко, поэтому выход на линию, которая была до 24 февраля – это уже победа. Территории Украины, временно оккупированные, вернутся, но за это нужно заплатить большую цену.

"Мы сломали позвоночник самой большой или одной из сильнейших армий мира. И психологически мы это сделали также. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет", - добавил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что следует понимать ценность каждого шага отвоевания украинских территорий, которая измеряется жизнями людей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам войны Украине придется садиться за стол переговоров с Россией. По словам Зеленского, в начале своего президентского срока он верил, что достичь взаимопонимания с Россией удастся за столом переговоров, но этого сделать не удалось. Однако он добавил, что, несмотря на полномасштабную войну к переговорам, придется возвращаться.

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