Выявляли позиции украинских "джавелинов": в Донецкой области разоблачили агентов ФСБ
В Донецкой области задержали агентов ФСБ, которые разведывали местонахождение ВСУ, в частности позиций украинских "джавелинов"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленники собирали информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Среди основных задач вражеских агентов было выявление украинских боевых расчетов "джавелинов".
По информации следствия, - задержаны - двое жителей Донбасса, завербованные ФСБ после начала полномасштабной войны РФ против Украины. По указанию россиян, они должны были проводить разведывательно-подрывную деятельность вблизи линии фронта.
Со своими кураторами злоумышленники контактировали по сети "связных" с временно оккупированной территории Донбасса. Ими оказались боевики "1-го армейского корпуса" кафиров.
Полученную от агентов информацию "связные" передавали представителю "МГБ" и "руководителю разведки" "ДНР", которые "отчитывались" в ФСБ.
Злоумышленники коммуникировали через закрытые каналы электронной связи, а собранные разведданные посылали как GPS-координаты с описанием объекта. Получившуюся информацию враг использовал для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ.
Задержанным объявили подозрение и назначили меру пресечения - содержание под стражей.
- 13 октября в Ивано-Франковске к 9 годам заключения был приговорен информатор РФ, корректировавший огонь по позициям ВСУ в Донецкой области.
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