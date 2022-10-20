Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники собирали информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Среди основных задач вражеских агентов было выявление украинских боевых расчетов "джавелинов".

По информации следствия, - задержаны - двое жителей Донбасса, завербованные ФСБ после начала полномасштабной войны РФ против Украины. По указанию россиян, они должны были проводить разведывательно-подрывную деятельность вблизи линии фронта.

Со своими кураторами злоумышленники контактировали по сети "связных" с временно оккупированной территории Донбасса. Ими оказались боевики "1-го армейского корпуса" кафиров.

Полученную от агентов информацию "связные" передавали представителю "МГБ" и "руководителю разведки" "ДНР", которые "отчитывались" в ФСБ.

Злоумышленники коммуникировали через закрытые каналы электронной связи, а собранные разведданные посылали как GPS-координаты с описанием объекта. Получившуюся информацию враг использовал для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ.

Задержанным объявили подозрение и назначили меру пресечения - содержание под стражей.

13 октября в Ивано-Франковске к 9 годам заключения был приговорен информатор РФ, корректировавший огонь по позициям ВСУ в Донецкой области.