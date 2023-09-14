Выявляет фейки: украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics на базе ИИ
Украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics, которая с помощью искусственного интеллекта может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .
Кластер для развития Defense Tech в Украине Brave1, оказывающий стартапам и разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку, помог создать платформу Mantis Analytics на базе ИИ. Она может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции, фейки и дезинформацию в информационном пространстве.
Mantis в режиме онлайн прорабатывает тысячи сообщений и гигабайт данных из медиа, соцсетей, информационных платформ. Затем отображает все на интерактивной карте.
Фото: Михаил Федоров
Данные позволяют более эффективно бороться с дезинформацией и вражеской пропагандой.
"Каждый может увидеть, как россияне распространяют фейки и обмениваются информацией", – подчеркнул Федоров.
- Напомним, Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 сентября.
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