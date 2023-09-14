Выявляет фейки: украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics на базе ИИ

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

Кластер для развития Defense Tech в Украине Brave1, оказывающий стартапам и разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку, помог создать платформу Mantis Analytics на базе ИИ. Она может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции, фейки и дезинформацию в информационном пространстве.

Mantis в режиме онлайн прорабатывает тысячи сообщений и гигабайт данных из медиа, соцсетей, информационных платформ. Затем отображает все на интерактивной карте.

Фото: Михаил Федоров

Данные позволяют более эффективно бороться с дезинформацией и вражеской пропагандой.

"Каждый может увидеть, как россияне распространяют фейки и обмениваются информацией", – подчеркнул Федоров.