Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным правоохранителей, Олег Царев сотрудничал с руководством минобороны России уже после начала ее вторжения в Украину.

Бывший народный депутат сообщал оккупантам информацию о результатах ударов вражеской авиации по украинской территории. Также он передал оккупационным войскам подробную информацию о последствиях ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Царев получил эту информацию от другого бывшего депутата Дмитрия Святаша.

По данным следствия, с 24 февраля 2022 года Святаш активно поддерживал государство-агрессора, из-за чего россияне рассматривали его как кандидата на должность так называемого губернатора Харьковской области, которую планировали оккупировать.

Подозреваемый передавал агрессору информацию о вооружении, времени и направлениях передвижения подразделений ВСУ в регионе. Известно, что эти данные он получал от своих партийных связей в Харьковской области.

Другой подозреваемый, бывший депутат-регионал Игорь Марков регулярно оправдывал вооруженную агрессию России против нашей страны. Видеозаписи его провокационных выступлений не раз транслировались на центральных российских телеканалах.

Правоохранители дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям: ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

В настоящее время они скрываются от правосудия на территории России.