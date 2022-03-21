Вывозят технику и продовольствие: оккупанты мародерствуют на временно захваченных территориях и терроризируют население, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Еспресо.TV.

Согласно данным Генштаба ВСУ на 06:00 21 марта, положения и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны наносят удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

Между тем, зафиксировано снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Чтобы оценить эффективность результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов, враги использовали оперативно тактические беспилотные летательные аппараты.

Так, за сутки подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 7 воздушных целей врага: самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Враг вывозит в РФ бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства. Зафиксированы нередкие случаи, когда российские оккупанты размещали личный состав, вооружение и технику на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты и дальше осуществляют меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

Напомним, в Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном.

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