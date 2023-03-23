"Вывозят бойлеры, столы, стулья": Ткаченко рассказал, как УПЦ (МП) выселяется из Киево-Печерской лавры
Представители УПЦ (МП) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры, несмотря на заявления представителей церкви о саботаже выселения
Об этом заявил в эфире телемарафона 23 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Были соответствующие письма от Московского патриархата к заповеднику о том, что они не успевают. Но на самом деле процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. То есть, какой-то процесс начался", – сказал он.
По словам министра, сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние хранения недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые также были в пользовании УПЦ (МП).
"Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так. Однако все эти громкие заявления, с одной стороны, не соответствуют реалиям, то есть понемногу они уезжают. С другой стороны, заявления о том, что купола почернели или что перекрыли пещеры навсегда, тоже не соответствуют действительности, и в этом могут убедиться все желающие», – сказал Ткаченко.
По его словам, государственные органы контролируют процесс переезда, в частности МВД и СБУ осуществляют проверки на выезде из Лавры.
"Отмечу, что все вопросы будут решаться, согласно закону, конкретным последовательным способом", - сказал глава МКИП.
Также Ткаченко сказал, что заявления представителей УПЦ об отсутствии нового места для складирования накопленного за 35 лет имущества не соответствуют действительности: "бойлеры же перевозят куда-нибудь". В то же время глава МКИП отметил, что "не братья обустроили помещение, а прихожанин, жертвовавший Лавре, и вывоз того имущества поднимает законные вопросы".
- Напомним, 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им отказано, встреча прошла с чиновниками ОПУ.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия , которая определит состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Уже в первый день работы комиссии выявлены многочисленные нарушения.
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