Об этом заявил в эфире телемарафона 23 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Были соответствующие письма от Московского патриархата к заповеднику о том, что они не успевают. Но на самом деле процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. То есть, какой-то процесс начался", – сказал он.

По словам министра, сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние хранения недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые также были в пользовании УПЦ (МП).

"Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так. Однако все эти громкие заявления, с одной стороны, не соответствуют реалиям, то есть понемногу они уезжают. С другой стороны, заявления о том, что купола почернели или что перекрыли пещеры навсегда, тоже не соответствуют действительности, и в этом могут убедиться все желающие», – сказал Ткаченко.

По его словам, государственные органы контролируют процесс переезда, в частности МВД и СБУ осуществляют проверки на выезде из Лавры.

"Отмечу, что все вопросы будут решаться, согласно закону, конкретным последовательным способом", - сказал глава МКИП.

Также Ткаченко сказал, что заявления представителей УПЦ об отсутствии нового места для складирования накопленного за 35 лет имущества не соответствуют действительности: "бойлеры же перевозят куда-нибудь". В то же время глава МКИП отметил, что "не братья обустроили помещение, а прихожанин, жертвовавший Лавре, и вывоз того имущества поднимает законные вопросы".