Вывозили породы грузовиками: СБУ раскрыла хищение украинских недр на 70 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила организаторов незаконной добычи горных пород, которая нанесла государству ущерб на более 70 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах. Дельцы обустроили подпольные карьеры на территории Ривненской области. Они вывозили горные породы и сбывали их на черном рынке.
"По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем на 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба, нанесенный окружающей среде", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользования дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.
Отмечается, что горные породы те сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.
Правоохранители провели обыски по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры. Они обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок, а также семь автомобилей, оборудование для добычи горных пород, крупные суммы наличности, гранату Ф-1 с запалом, более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм и незарегистрированное стрелковое оружие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное