Вывозили породы грузовиками: СБУ раскрыла хищение украинских недр на 70 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах. Дельцы обустроили подпольные карьеры на территории Ривненской области. Они вывозили горные породы и сбывали их на черном рынке.

"По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем на 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба, нанесенный окружающей среде", - говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользования дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.



Отмечается, что горные породы те сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.



Правоохранители провели обыски по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры. Они обнаружили компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок, а также семь автомобилей, оборудование для добычи горных пород, крупные суммы наличности, гранату Ф-1 с запалом, более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм и незарегистрированное стрелковое оружие.