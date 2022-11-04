Главная English Львов
ru ua en
Главная
English Львов
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Вывозил украинское зерно из Харьковской области в Россию во время оккупации: СБУ задержала депутата из Купянского района

Вывозил украинское зерно из Харьковской области в Россию во время оккупации: СБУ задержала депутата из Купянского района

4 ноября, 2022 пятница
10:02
Криминал

СБУ задержала депутата, который помогал вывозить украинское зерно из Харьковщины в Россию во время оккупации, а после деоккупации надеялся обойти наказание

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили на деоккупированной Харьковщине коллаборанта, депутата одного из поселковых советов Купянского района.

Злоумышленник после захвата рашистами территории начал сотрудничество. У него было несколько сельхозпредприятий и он предложил врагу помощь в незаконном вывозе украинского зерна.

"Для этого он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет РФ. При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории страны-агрессора", – разъясняют в СБУ.

Также депутат предоставил рашистам доступ к логистическим складам для размещения, ремонта военной техники и выделял топливо для заправки.

После освобождения ВСУ района депутат остался в поселке, чем надеялся избежать наказания.

В настоящее время следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за пособничество государству-агрессору. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • Добровольно вступил в должность "руководителя МРЭО МВД ЛНР" – в Тернопольской области будут судить жителя Луганщины.
  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.
  • СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.
  • Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • 28 октября СБУ задержала агента РФ, которая сдавала оккупантам координаты размещения украинских боевых самолетов и дислокацию ВСУ.
  • 29 октября работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора лицея №25 города Житомира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
зерно
война с Россией
государственная измена
коллаборанти
Харковщина
Читайте также:
1 ноября, 2022 вторник
Конфликт России со страной НАТО неизбежен, - Чалый
3 ноября, 2022 четверг
Почему Владимир Омелян не берет пленных
лукашенко з путіним
2 ноября, 2022 среда
Путин и Лукашенко ожидают ошибки от Генштаба ВСУ, чтобы ввести войска из Беларуси, - дипломат Бессмертный
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.65
    Покупка 39.65
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 38.49
    Продажа 39.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
4 ноября
09:57
В Донецкой области войска РФ убили за сутки 8 гражданских, еще 14 - ранены
09:41
Оккупанты обстреляли Николаев: повреждено админздание, автомобили и складские помещения
09:19
Мировая цена нефти выросла из-за падения доллара
09:17
Авиация ВСУ
Украинская авиация поразила 20 районов сосредоточения вражеского вооружения и техники
09:03
За сутки ВСУ уничтожили 840 российских оккупантов, 16 танков, 8 дронов и 28 бронемашин
08:58
РФ обстреляла 4 общины Днепропетровщины: повреждены дома и газопровод, оборвана линия электропередачи
08:43
Лидер Китая призвал Германию к сотрудничеству во "времена перемен и потрясений"
08:39
Оккупанты ведут наступление на трех направлениях
08:26
Свет
Утром в Киеве без света осталось 450 тыс. квартир
08:16
Увольнение работников в компании Twitter начнется 4 ноября
08:14
Власти Приморского края РФ усиливают полицейский режим, готовятся к возможным протестам местных, - Генштаб ВСУ
08:05
Обзор
Рубли не пахнут: какие известные бренды остались работать в России
07:46
Захватчики проводят фильтрационные мероприятия против гражданских на Херсонщине и Луганщине, - Генштаб
07:32
Оккупанты атаковали Украину 30 дронами и запустили около 70 ракет на этой неделе
07:13
На австралийском побережье заметили самую ядовитую рыбу в мире
06:48
С Марьинки эвакуировали всех гражданских
06:13
Россия бросает много новомобилизованных и зеков-вагнеровцев на донецкое направление и это не приносит успеха, - ISW
06:05
Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты
05:47
Следующим шагом ядерного шантажа РФ может стать передача ЗАЭС в подчинение Росатому, - ISW
05:35
Южноукраинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50%
05:20
США и Украина
Члены сената США обещают продлить помощь Украине после выборов 8 ноября
04:53
В России в течение суток произошло два инцидента с пассажирскими самолетами
04:26
МАГАТЭ провело очередную ротацию инспекторов на оккупированной ЗАЭС
03:59
санкции против рф
ЕС ищет варианты использования замороженных активов центробанка РФ и олигархов для восстановления Украины
03:33
Совбез РФ
Поле сражения между США и РФ. В Британии назвали, кто из окружения Путина больше всего стремился к войне в Украине
03:05
МИД РФ
Россия официально обвинила Британию в причастности к атаке на корабли ВМФ РФ в Севастополе и пригрозили "прямым конфликтом"
02:38
На Юге ВСУ выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям врага.
02:12
Иран ответил на заяву Кулебы о последствиях за передачу РФ ракет и дронов
01:44
Великобритания не будет предоставлять услуги транспортировки нефти из РФ выше предельной цены
01:17
США не обнаружили в Украине хищение оружия, предоставленного Западом, - Пентагон
00:55
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил главе МИД Италии о потребности в ПВО в следующем пакете военной помощи
00:49
нефть
Страны G7 согласовали с Австралией предельную цену на российскую нефть, - Reuters
00:22
Биньямин Нетаньяху
В Израиле официально объявили о результатах выборов. Нетаньяху возвращается на должность премьера
00:09
Командир экипажа SpaceX Inspiration4 пожертвовал $100 тыс. на скорые для Украины через UNITED24
2022, четверг
3 ноября
23:54
"Динамо" проиграло "Фенербахче" в Лиге Европы
23:44
Укрэнерго анонсировало отключение в Киеве и 10 областях 4 ноября: обнародованы графики
23:37
Владимир Зеленский
"Время коммуникаций, а не ярких витрин": Зеленский обратился к энергокомпаниям и местным властям по поводу отключений и экономии электричества
23:02
"Наши защитники ловят гадов": на Днепропетровщине ПВО работает по вражеским дронам
22:37
Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, – Залужный
22:14
В Испании из-за роста цен тысячи людей вышли на улицы с требованиями повысить зарплаты
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV