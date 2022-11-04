Вывозил украинское зерно из Харьковской области в Россию во время оккупации: СБУ задержала депутата из Купянского района
СБУ задержала депутата, который помогал вывозить украинское зерно из Харьковщины в Россию во время оккупации, а после деоккупации надеялся обойти наказание
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Правоохранители разоблачили на деоккупированной Харьковщине коллаборанта, депутата одного из поселковых советов Купянского района.
Злоумышленник после захвата рашистами территории начал сотрудничество. У него было несколько сельхозпредприятий и он предложил врагу помощь в незаконном вывозе украинского зерна.
"Для этого он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет РФ. При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории страны-агрессора", – разъясняют в СБУ.
Также депутат предоставил рашистам доступ к логистическим складам для размещения, ремонта военной техники и выделял топливо для заправки.
После освобождения ВСУ района депутат остался в поселке, чем надеялся избежать наказания.
В настоящее время следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за пособничество государству-агрессору. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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