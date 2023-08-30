Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова

Об этом информируют пресс-центры Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.



В частности, речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп" на территории Сумской области. По данным СБУ, предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, которое производит гильзы цилиндров для автомобильных, теплотяжелых и корабельных двигателей.

По данным следствия, депутат областного совета Костромской области РФ от партии "Единая Россия" в 2011 году через подконтрольную ему кипрскую компанию приобрел украинское промышленное предприятие в городе Конотоп Сумской области.

Фото: Офис Генпрокурора

Как добавляет Офис генпрокурора, в 2015 году Калашников приступил к активной политической карьере и номинально продал украинское предприятие своему бизнес-партнеру, сохраняя над ним фактический контроль. Чтобы скрыть свою причастность к украинскому предприятию, он перерегистрировал его на подконтрольного гражданина Грузии, продолжая осуществлять фактический управленческий контроль.

Так, в доход государства взысканы надлежащие активы завода, стоимость которых превышает 500 млн грн. Основанием для национализации имущества сенатора РФ стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.



Указывается, что до полномасштабного вторжения России в Украину продукцию украинского завода Калашников поставлял в РФ для нужд российского военно-промышленного комплекса. Уникальные компоненты конотопского завода требовались россиянам для производства собственных военных кораблей.

Фото: Офис Генпрокурора

В преддверии Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

Кроме того, сенатор совета федерации РФ от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию так называемых договоров о признании "ЛНР" и "ДНР". Служба безопасности добавляет, что после 24 февраля 2022 г. предприниматель поддержал российскую оккупацию регионов Украины.В настоящее время идет досудебное расследование в рамках уголовного производства.