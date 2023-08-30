Вывозил из Сумщины уникальные комплектующие: Украина национализировала активы подсанкционного российского сенатора госдумы Калашникова
В среду, 30 августа, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову
Об этом информируют пресс-центры Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.
В частности, речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп" на территории Сумской области. По данным СБУ, предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, которое производит гильзы цилиндров для автомобильных, теплотяжелых и корабельных двигателей.
По данным следствия, депутат областного совета Костромской области РФ от партии "Единая Россия" в 2011 году через подконтрольную ему кипрскую компанию приобрел украинское промышленное предприятие в городе Конотоп Сумской области.
Фото: Офис Генпрокурора
Как добавляет Офис генпрокурора, в 2015 году Калашников приступил к активной политической карьере и номинально продал украинское предприятие своему бизнес-партнеру, сохраняя над ним фактический контроль. Чтобы скрыть свою причастность к украинскому предприятию, он перерегистрировал его на подконтрольного гражданина Грузии, продолжая осуществлять фактический управленческий контроль.
Так, в доход государства взысканы надлежащие активы завода, стоимость которых превышает 500 млн грн. Основанием для национализации имущества сенатора РФ стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
Указывается, что до полномасштабного вторжения России в Украину продукцию украинского завода Калашников поставлял в РФ для нужд российского военно-промышленного комплекса. Уникальные компоненты конотопского завода требовались россиянам для производства собственных военных кораблей.
Фото: Офис ГенпрокурораКроме того, сенатор совета федерации РФ от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию так называемых договоров о признании "ЛНР" и "ДНР". Служба безопасности добавляет, что после 24 февраля 2022 г. предприниматель поддержал российскую оккупацию регионов Украины.
В настоящее время идет досудебное расследование в рамках уголовного производства.
- В преддверии Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.
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