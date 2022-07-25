Вывоз украинского зерна дает перспективу укрепления гривни, - экономист Боярчук
Дмитрий Боярчук, экономист, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина, считает, что уровень, на который Нацбанк вывел обменный курс гривни, близок к уравновешенному
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Экономическая политика сейчас решается на поле боя. Например, значительный фактор – это экспорт зерна, который дает валюту в страну. Валюта влияет на баланс доллар – гривня", - пояснил экономист.
Дмитрий Боярчук отметил, что шаг Нацбанка к изменению курса был правильным.
"Если Украина сможет вывозить зерно, то есть перспективы укрепления гривни в данной ситуации. Понятно, что ситуация шаткая и сегодня она развивается одним образом, а завтра из-за изменений на поле боя все может пойти другим. Но тот уровень, на который Нацбанк вывел обменный курс гривни, близкий к уравновешенному. На ближайшую перспективу можем считать, что курс 36,6, как принято говорить, будет сохраняться даже при возможности экспорта зерна прошлого и нового урожаев, иначе говоря - есть перспектива укрепления валюты", - прокомментировал Боярчук.
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