Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Экономическая политика сейчас решается на поле боя. Например, значительный фактор – это экспорт зерна, который дает валюту в страну. Валюта влияет на баланс доллар – гривня", - пояснил экономист.



Дмитрий Боярчук отметил, что шаг Нацбанка к изменению курса был правильным.



"Если Украина сможет вывозить зерно, то есть перспективы укрепления гривни в данной ситуации. Понятно, что ситуация шаткая и сегодня она развивается одним образом, а завтра из-за изменений на поле боя все может пойти другим. Но тот уровень, на который Нацбанк вывел обменный курс гривни, близкий к уравновешенному. На ближайшую перспективу можем считать, что курс 36,6, как принято говорить, будет сохраняться даже при возможности экспорта зерна прошлого и нового урожаев, иначе говоря - есть перспектива укрепления валюты", - прокомментировал Боярчук.

22 июля 2022 года Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.

22 июля Мининфраструктуры заявило, что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Украина заверила, что продолжает готовиться к выполнению соглашения по экспорту зерна , несмотря на обстрелы.

Турция будет покупать зерно у Украины и РФ по ценам ниже мировых

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