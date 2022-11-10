Об этом заявил нардеп Владимир Вятрович в эфире Еспресо.

"Грабеж, который россияне проводили в Украине на протяжении веков, продолжается, интенсифицируется. Это делается не просто с желанием получить материальную выгоду. Для меня это тоже элемент геноцида, потому что это лишение Украины ее культурного наследия. Это абсолютно соразмерно с физическим уничтожением украинских музеев, памятников, сожжение украинских книг", - подчеркнул он.

По словам Владимира Вятровича, оккупанты имеют целью показать, что Украины, украинской истории не было и это все выдумка, а также подвести под ведущий тезис российской пропаганды о том, что на самом деле украинцев не существует и мы с россиянами один народ. Он отметил, что это мнение и является основой геноцида.

"Поэтому эти действия России абсолютно не случайны и направлены не только на материальное обогащение. На самом деле это попытка уничтожить украинское культурное наследие и украинцев как отдельную нацию", - отметил народный депутат.

14 октября во временно оккупированном Крыму захватчики издали приказ , в котором определили порядок "эвакуации" музеев.

16 октября Минкульт Украины сообщил, что российские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины.

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