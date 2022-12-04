Обучение ВСУ в Великобритании

В Великобритании происходит подготовка наших военных. Речь идет о нескольких тысячах воинов, которые после подготовки к боевым действиям в городе, лесу, на поле получают необходимую экипировку, возвращаются в Украину, становятся основой будущих бригад и действительно будут избивать врага на всех участках фронта. Так что, думаю, мы их учения увидим на практике на линии фронта.

Участок Сватово - Кременная

Итак, пройдемся по линии фронта от Луганщины к югу до Херсонщины. Этот участок фронта составляет около 500 км и на каждом из них происходят важные события. Начнем, прежде всего, с участка Сватово - Кременная, который всем хорошо известен, потому что здесь назревают самые интересные события. Противник подтянул значительное количество мобилизованных по линии Сватово – Кременная и построил 50 км или более бетонных "зубов".

Но сейчас ситуация здесь показательна. Мы отразили атаку на Площанку – это участок, где пытаемся пробить трассу Р66 и двигаться дальше на Краснореченск. Это значит, что там происходят важные боевые действия. Прежде всего хотел отметить Краснопоповку, потому что мы на своей карте обозначили его как отраженный у противника. Населённый пункт расположен на самой трассе Р66. Собственно, Генштаб достаточно осторожен с этой информацией, не говорит об этом, но мы понимаем, что динамика и на этом участке, и вокруг Кременной достаточно показательна. Учитывая подмерзание почвы, создаются все предпосылки для развития наступления и на Краснопоповку, и на Кременную, что является решающим моментом для контроля над этой линией и дальнейшего наступления на этом участке фронта.

Бахмут

Двигаемся к Бахмуту и вокруг него, где самый сложный участок фронта, учитывая происходящие сейчас события. Если мы сейчас посмотрим на карту, Бахмут – это территория 6 на 6 км. Линия фронта вокруг него составляет всего 15 км из 500 км, о которых я говорил раньше. Эти 15 км – самые горячие по сравнению с другими составляющими нашей линии обороны. Здесь идет типичная война на истощение с обеих сторон. Враг пытается пробиться в окрестности Бахмута и с другой стороны обойти его с востока и юга.

С точки зрения военного замысла, наступление на Бахмут для врага не логично, потому что после разгрома российской группировки в зоне Изюма нет возможности создать движение двух встречных военных колонн. Но движение на Бахмут имеет смысл политический, чтобы враг продемонстрировал какие-либо победы политического руководства. Это очень сложно. Если мы учтем сообщение нашего Генштаба сегодня утром и вечером, то называют такие населенные пункты, о которых раньше говорили как о связанных с блокированием противником. В частности, Курдюмовка, Андреевка. Мы буквально пару дней назад говорили, что враг пытается оцепить Курдюмовку, а сейчас видим, что противника выбили из Курдюмовки.

Собственно, только Озаряновка остается под контролем врага. Курдюмовка и Клещиевка, расположенные к югу от Бахмута, - под нашим контролем. Фактически это достаточно хороший показатель. На востоке Бахмута есть попытки войти в город, пригород. Там противник пытается удерживать группу многоэтажек, но думаю, что это временное явление. Напомню, что бои за Бахмут идут с июня и через шесть месяцев противник продвинулся на ограниченный участок фронта , который можно мерить сотнями метров или километрами. Думаю, что, учитывая ожидания резервов, ситуация вокруг Бахмута будет абсолютно стабилизирована и у противника нет никакой возможности захватить этот город, хотя он к этому стремится.

Авдеевка и Марьинка

В ситуации, связанной с Авдеевкой и Марьинкой, в принципе качественных изменений не произошло. Враг по-прежнему пытается оцепить Авдеевку через Красногоровку, развивать атаки из Опытного. Видим красные стрелки на карте, но это никак не влияет на линию фронта. Также противник пытается традиционно атаковать Первомайск и Невельское. Изменений не происходит, что свидетельствует о нашей достаточно эффективной и плотной обороне на этом участке.

Угледар и Павловка

Далее, когда двигаемся на юг, то есть такие Угледар и Павловка . В Павловке была уничтожена бригада морской пехоты. Сейчас противник пытается подтягивать туда силы, чтобы и дальше двигаться из Павловки в Угледар. Это связано прежде всего с тем, что враг пытается оттеснить наши войска от Донецка, Угледара, чтобы обезопасить удары нашей артиллерии от Волоновахи. Если мы посмотрим на инфографику, Волноваха расположена в правом верхнем углу карты. Собственно, через Волноваху идет единственный путь от Луганска, Донецка и дальше на Мариуполь и Мелитополь, чтобы снабжать именно железнодорожным сообщением российскую группировку. После того, как удары по Крымскому мосту существенно усложнили поставки техники и вооружения на южную группировку войск РФ, сейчас эта история с Волновахой, Павловкой и Угледаром становится для противника приоритетной, и можно ожидать попыток врага делать атаки в сторону Павловки. Но сегодня как раз известно о контратаках украинских войск на Павловку. Думаю, там будет показательный результат, связанный со значительным количеством потерь врага в Павловке, ставшим еще одной точкой перемалывания живой силы противника.

Контрнаступление на левобережье Днепра

Еще один нюанс, связанный с левобережьем, Югом, установлением украинского флага на левом берегу Днепра, что продемонстрировали наши ССО, а ISW сообщил, что да, создается плацдарм на левобережье Днепра. Не нужно сейчас делать такие поспешные оптимистичные выводы, ведь левобережье Днепра крайне затруднено для обеспечения там военного плацдарма. Действительно, ССО могут действовать и закрепляться, создавать проблемы для противника, но развертывание полноценного плацдарма на левом берегу, напротив Херсона, где крайне сложно и с прикрытием, и с логистическим обеспечением, - скорее ожидания, а не возможности. Думаю, говорить о действиях ССО – абсолютно нормально, но забегать о создании плацдарма – преждевременно. Наступление, связанное с освобождением левобережья от противника, будет осуществляться более рациональным способом, чем развертывание плацдарма в том участке, на что указывает ISW.

Украинские комплексы радиомониторинга

Но в любом случае, когда речь идет о боевых действиях, должны помнить, что нам нужны стратегии и вооружения, которые дают эффективно действовать в рамках функций ВСУ. Когда говорим о вооружениях, обычно вспоминаем о зарубежных образцах. На самом деле стоит говорить и о круче вещей украинских оборонных компаний.

Аналитик Defence Express Антон Михненко рассказал, что компания Инфоспротыв сделала подарок фонду "Вернись живым" - 15 комплектов малого тактического комплекса, и они практически все пошли в ВСУ. Сущность комплексов для радиомониторинга заключается в обеспечении базового комплекта для любого подразделения тактической разведки для осуществления мониторинга радиоэфира. Там есть приемник, мачты, антенны, кабельные сборки, необходимые для развертывания пункта радиоперехвата и осуществлять мониторинг радиоэфира, перехватывать цифровые и обычные сигналы. То есть, это базовый комплект для выполнения базовых задач тактических подразделений на передовой. Военные могут понять, что налево, направо, какие подразделения противника действуют впереди, но речь идет о базовых станциях, которые есть у тех подразделений, которые находятся впереди. Если мы говорим о более современных средствах, которые имеют зашифрованные сообщения, то это уже другие ситуации. Но должны понимать, что эти комплексы созданы на базе выводов 2014 - 2015 годов, то есть как действовал противник, как можно проводить мониторинг телеэфира. Он обычен, достаточно прост, но эффективен и позволяет выполнять задачи. Следует, в принципе, останавливаться на современных и продвинутых технологических решениях компаний "Казак", "Пластун", "Хортицы". Это более современные комплексы радиоэлектронной разведки, которые обеспечивают мониторинг эфира в КХ-диапазоне, анализ сообщений, то есть можно много интересного выцепить из радиоэтера и разоблачить действия противника, а затем отталкиваться от этого. Благодаря комплексу "Хортица" можно осуществлять мониторинг эфира в КВ-диапазоне, то есть ультракоротковолновом. Есть определенное расстояние, он может работать в системе с другими комплексами этой компании. В принципе, это дает решить много разных задач. Самое главное, что наши подразделения будут понимать действия и намерения противника. Это значит владеть информацией, предусматривать действия врага и совершить контрнаступления со своей стороны. Кроме БПЛА, которые визуально могут подтвердить, очень важны комплексы радиоэлектронной разведки, которые мониторят радиоэтер и дают понять, что делает и планирует противник.

Самолеты шестого поколения

Технологии означают победу, но есть решения и идеи, которые формируют будущее, когда речь идет о военной составляющей. Демонстрация таких решений происходит нечасто. Такое историческое событие произошло в США, где представили новый бомбардировщик В-21 разработки Northrop Grumman. Это первое БПЛА шестого поколения.

Бывший руководитель концерна "Антонов" и капитан ВСУ Александр Лось объяснил, что самолет шестого поколения – это элемент глобальной сетевой центрической системы. Он объединяет сразу две неделимые функции - разведывательную и боевую. Также это опционально пилотируемый или безэкипажный самолет. Например, MS1 – безэкипажный самолет. В21 способен управлять группой лояльных введенных, а БПЛА – работать с лояльным введенным и в составе группы. Обязательное для шестого поколения – максимально доступная пониженная радиотеплошумовая заметность. Например, на В21, прототипах американских и китайских истребителей шестого поколения нет хвостового оперения, то есть это летающие крылья. Также обязательны системы машинного интеллекта и для разведки, и для прицеливания, и для самолетоведения в автоматическом и автономном режимах. Что касается непосредственно технологии систем, это открытая архитектура авионики. То есть, можно изменять электронное оборудование, программное обеспечение без влияния на основную архитектуру компьютера. Смена функций электронных систем не привязана к этапам, а будет постоянной и незаметной для пользователя.

Единственное, чего не хватает для комплекса MS1, – развитой системы спутников радиотехнических средств обмена информацией, которые дали бы отнести MS1 к шестому поколению с точки зрения интеграции в сетевую центрическую систему глобального инфоообмена и управления. Что В2, MS1, что В21 имеют эргономичную схему, максимально малорадиоприметную, сочетание разведки и вооруженности. Открытая архитектура авионики на сегодняшний день должна быть присуща любой разведывательно-боевой системе. MS1 – авиационный БПЛА. Следующие истребители строят без хвостового оперения.

Очень важный аспект: США спешили показать В21, ведь им на пятки наступает Китай с бомбардировщиком того же поколения Н-20. КНР устрашающими темпами создает ядерную триаду и набирает темп по изготовлению ядерных боеголовок. При нынешнем темпе через несколько лет у них будет 1500 боеголовок, а, понимая Китай, можно считать, что через 10 лет они выйдут на ядерное сечение с США. Этот бомбардировщик – основа способностей ВС США. Это уже о сохранении господства в воздухе.

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