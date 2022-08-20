Выводы, что война будет долгой, не совсем правильные, - диссидент Маринович
Нынешние экстраполяции, что война Украины и России будет долгой, не совсем правильны
Об этом в эфире Еспресо сказал диссидент Мирослав Маринович.
"Существует много логических версий о том, что война будет продолжаться долго. Я согласен с тем, что в нынешних условиях экстраполяция дает длительную войну. Моя интуиция говорит о том, что все будет решено быстрее. Произойдет какое-то событие, я не знаю, какое", – отметил он.
По его мнению, это событие изменит геополитическую ситуацию в мире.
"Я хочу напомнить вам 1991 год. Первый референдум о новом союзе - тогда большинство в Украине проголосовало "за". Я был в шоке. А тогда был путч в августе и ситуация меняется радикально, все хотят выйти из СССР, референдум 1 декабря и Украина становится независимой. Нынешние экстраполяции, что война будет долгой, я считаю, что они не совсем правильны", - подытожил Маринович.
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