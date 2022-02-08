Выводить из тени некоторые профессии нужно, но требовать при этом установку кассовых аппаратов абсурдно – эксперт

Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук рассказал в программе "О деньгах" в эфире Еспресо.TV.

'"Сама по себе идея выводить из тени деятельность художников, таксистов и представителей разных творческих профессий адекватна. Эти виды деятельности находятся в тени, поэтому для них нужно максимально упрощать систему налогообложения. Вопрос лишь состоит в том, чтобы обязательно это шло через кассовые аппараты. Конечно, это абсурдно, когда речь идет о деятельности художников или сдаче в аренду квартиры", – сказал он.

Кушнирук объяснил, что чаще всего такие виды деятельности используются для временных заработков, а значит – это нерегулярные доходы. Те же, кто занимается такой деятельностью как основной, могут использовать упрощенную систему с льготным налогообложением.

"Зачем нужен кассовый аппарат, если это одна или несколько операций в год?" – указывает Кушнирук.

"Создается впечатление, что главными лоббистами этой идеи являются производители программного обеспечения для этих операций", - отметил он.

Напомним, налоговую реформу в конце 2021 года анонсировал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. В частности, речь шла об объединении трех налогов – единого взноса 22%, налога на доходы физлиц 18% и военного сбора в 1,5% в один со снижением ставки.

Также речь шла о льготных условиях налогообложения для так называемой дополнительной работы, чтобы вывести из тени ряд видов деятельности, таких как такси, сдача жилья в аренду, дрессировка собак, работа тамады, фотографа и другие.

Однако и Гетманцев, и Министерство финансов отмечают, что сейчас эта концепция только в состоянии обсуждения и поиска компенсаторов потенциальных бюджетных потерь от снижения налоговой нагрузки.