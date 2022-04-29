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Выводили деньги из банковской системы в Украине: арестованы активы российских бизнесменов на сумму почти полмиллиона гривен

29 апреля, 2022 пятница
14:32
Экономика

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило должностных лиц одного из банков в легализации имущества на общую сумму свыше 1 млрд грн

Об этом сообщает пресс- служба Бюро .

По данным следствия, один из российских олигархов вместе с другими российскими бизнесменами, используя кипрские оффшоры и собственный банк накануне и во время полномасштабного вторжения, проводили фиктивные операции, направленные на отмывание активов более чем на 1 млрд грн и вывод из банковской системы Украины.

Банк по объему активов входит в десятку самых крупных финансовых учреждений Украины.

Совершение преступных действий начато во избежание возможных санкций и/или принудительного изъятия активов согласно законодательству.

"Обеспечено наложение ареста на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, бенефициарными владельцами которого являются российский олигарх и другие бизнесмены РФ", - говорится в сообщении.

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российские олигархи
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