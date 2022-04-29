Выводили деньги из банковской системы в Украине: арестованы активы российских бизнесменов на сумму почти полмиллиона гривен
Бюро экономической безопасности Украины разоблачило должностных лиц одного из банков в легализации имущества на общую сумму свыше 1 млрд грн
Об этом сообщает пресс- служба Бюро .
По данным следствия, один из российских олигархов вместе с другими российскими бизнесменами, используя кипрские оффшоры и собственный банк накануне и во время полномасштабного вторжения, проводили фиктивные операции, направленные на отмывание активов более чем на 1 млрд грн и вывод из банковской системы Украины.
Банк по объему активов входит в десятку самых крупных финансовых учреждений Украины.
Совершение преступных действий начато во избежание возможных санкций и/или принудительного изъятия активов согласно законодательству.
"Обеспечено наложение ареста на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, бенефициарными владельцами которого являются российский олигарх и другие бизнесмены РФ", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное