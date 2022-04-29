Выводили деньги из банковской системы в Украине: арестованы активы российских бизнесменов на сумму почти полмиллиона гривен

Об этом сообщает пресс- служба Бюро .



По данным следствия, один из российских олигархов вместе с другими российскими бизнесменами, используя кипрские оффшоры и собственный банк накануне и во время полномасштабного вторжения, проводили фиктивные операции, направленные на отмывание активов более чем на 1 млрд грн и вывод из банковской системы Украины.



Банк по объему активов входит в десятку самых крупных финансовых учреждений Украины.

Совершение преступных действий начато во избежание возможных санкций и/или принудительного изъятия активов согласно законодательству.

"Обеспечено наложение ареста на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, бенефициарными владельцами которого являются российский олигарх и другие бизнесмены РФ", - говорится в сообщении.