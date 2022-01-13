Вывод сил ОДКБ из Казахстана завершится 19 января, - Минобороны РФ

Об этом в четверг, 13 января, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.



"Завтра выводим 14 бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Беларуси, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, дальше в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов миротворческих сил, оставшиеся. Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил глава Минобороны России.



Шойгу отметил, что "миротворцы" ОДКБ в Казахстане взяли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность.



Министр добавил, что сегодня первые подразделения российских десантников из состава ОДКБ уже вылетели в Россию из аэропорта Алматы.