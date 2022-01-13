Вывод сил ОДКБ из Казахстана завершится 19 января, - Минобороны РФ
В министерстве обороны РФ заявили, что вывод "миротворцев" Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана завершится 19 января
Об этом в четверг, 13 января, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.
"Завтра выводим 14 бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Беларуси, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, дальше в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов миротворческих сил, оставшиеся. Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил глава Минобороны России.
Шойгу отметил, что "миротворцы" ОДКБ в Казахстане взяли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность.
Министр добавил, что сегодня первые подразделения российских десантников из состава ОДКБ уже вылетели в Россию из аэропорта Алматы.
- 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку , на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 11 января Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане.
- На 13 января из Казахстана начали выводить силы ОДКБ, а аэропорт Алматы возобновил работу.
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