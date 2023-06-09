Об этом написал на своей facebook-странице нардеп и юрист Сергей Власенко, находившийся на заседании Венецианской комиссии.

Власенко рассказал, что дискуссия о заключении украинского закона об олигархах проходила в его присутствии.

"Вывод очень отрицательный для Украины. Как сказала одна из докладчиков, бывшая судья ЕСПЧ госпожа Нуссбергер, ключевая дискуссия велась о том, рекомендовать ли Украине отменить весь закон, или рекомендовать вносить изменения в его большую часть, удалив весь механизм "признания олигархами". Только потому, что в Украине идет война, это был "лишь" сокрушительный вывод, а не убийственный", - написал он.

Народный депутат добавил, что в заключении Венецианской комиссии были повторены все его аргументы, которые он высказывал во время дискуссии и голосования в парламенте за этот закон, а именно: то, что "индивидуальный" подход недопустим, что борьба с олигархами (против которой никто не возражал) требует системного подхода, то есть системных изменений в антимонопольном, антиофшорном, антикоррупционном законодательстве. Также была подвергнута критике возможность "определения олигархами" из-за решения СНБО.

Он отметил: из-за того, что соответствующие аргументы не восприняли несколько лет назад, "теперь Украина в этом вопросе должна вернуться на три-четыре года назад".

"Мы просто потеряли все эти годы, олигархию не побороли и вынуждены сегодня делать то, что мы предлагали четыре года назад. Вот так и живем, зато новые лица, а не политический нафталин", - прокомментировал Власенко.

Он также отметил, что "Венецианская комиссия не рекомендовала "остановить антиолигархический закон до конца войны". Венецианки рекомендовала "юридически отложить исполнение этого закона". Без указания даты. И далее следуют рекомендации перейти от "индивидуального подхода" к "системному подходу" в борьбе" с олигархией".