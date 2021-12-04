Выведение из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти: Виталий Портников назвал инструменты для свержения режима Путина

Такое мнение он высказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.



"Если отказаться от покупки нефти и газа у России и вывести ее из международной финансовой системы, тогда только путинский режим терпит серьезные потери, большие, чем во время военного нападения на него. Это следует четко понимать, поскольку вся российская экономика базируется исключительно на энергоносителях. Но опять же это так же будет и ударом по западным экономикам. Ведь сразу же поднимутся цены на углеводороды и это может ударить по правительствам европейских стран”, - пояснил Портников



Портников убежден, что крах российской экономики является достаточно действенным инструментом для того, чтобы остановить милитаристские намерения РФ. По его мнению, санкции, которые Запад вводит против России, должны затронуть каждого россиянина, поскольку именно тогда могут создаваться условия для свержения кремлевского режима.



“Я часто слышу, что санкции должны быть такими, которые не затронули бы обычных россиян. Нет! Санкции должны быть такими, чтобы каждый гражданин Российской Федерации понял, что у него и его детей нет и не будет жизненных перспектив. Чтобы на кармане каждого россиянина сказались западные санкции. Чтобы русский народ превратился в общество убогих людей. Это может звучать жестко, но общества агрессоров должны жить так", - добавил Портников



Портников также отметил, что только в такой ситуации, когда начинаются социальные проблемы, когда государство показывает свою неспособность дальше существовать, создаются условия для краха этого режима и переоценки российским обществом своего прошлого, настоящего и будущего.

Напомним, 4 декабря посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев предложил западным союзникам широкий пакет сдерживания России.

22 ноября США расширили санкционный список против участников проекта "Северный поток-2". В него попали предприятие Transadria Ltd и его судно Marlin. В общем, американские санкции применены к восьми лицам и 17 судам по закону PEESA в отношении "Северного потока-2".

5 октября Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций РФ за подрыв территориальной целостности и суверенитет Украины.

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