Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Выведение из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти: Виталий Портников назвал инструменты для свержения режима Путина
Эксклюзив

Выведение из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти: Виталий Портников назвал инструменты для свержения режима Путина

4 декабря, 2021 суббота
22:08
война с Россией Виталий Портников

Публицист и журналист Виталий Портников считает, что главным инструментом для сдерживания Путина является выведение России из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти

Такое мнение он высказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Если отказаться от покупки нефти и газа у России и вывести ее из международной финансовой системы, тогда только путинский режим терпит серьезные потери, большие, чем во время военного нападения на него. Это следует четко понимать, поскольку вся российская экономика базируется исключительно на энергоносителях. Но опять же это так же будет и ударом по западным экономикам. Ведь сразу же поднимутся цены на углеводороды и это может ударить по правительствам европейских стран”, - пояснил Портников

Портников убежден, что крах российской экономики является достаточно действенным инструментом для того, чтобы остановить милитаристские намерения РФ. По его мнению, санкции, которые Запад вводит против России, должны затронуть каждого россиянина, поскольку именно тогда могут создаваться условия для свержения кремлевского режима.

“Я часто слышу, что санкции должны быть такими, которые не затронули бы обычных россиян. Нет! Санкции должны быть такими, чтобы каждый гражданин Российской Федерации понял, что у него и его детей нет и не будет жизненных перспектив. Чтобы на кармане каждого россиянина сказались западные санкции. Чтобы русский народ превратился в общество убогих людей. Это может звучать жестко, но общества агрессоров должны жить так", - добавил Портников

Портников также отметил, что только в такой ситуации, когда начинаются социальные проблемы, когда государство показывает свою неспособность дальше существовать, создаются условия для краха этого режима и переоценки российским обществом своего прошлого, настоящего и будущего.

  • Напомним, 4 декабря посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев предложил западным союзникам широкий пакет сдерживания России.
  • 22 ноября США расширили санкционный список против участников проекта "Северный поток-2". В него попали предприятие Transadria Ltd и его судно Marlin. В общем, американские санкции применены к восьми лицам и 17 судам по закону PEESA в отношении "Северного потока-2".
  • 5 октября Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций РФ за подрыв территориальной целостности и суверенитет Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
газ
санкции
Виталий Портников
санкции против России
эмбарго
Субботний политклуб
Читайте также:
Олексій Резніков
3 декабря, 2021 пятница
Резников заявил о планах увеличить зарплату военных на 30% и поддержал сокращение срочной службы
Росія перекинула на Донбас
3 декабря, 2021 пятница
"Включая худшие сценарии": Резников назвал возможные сроки готовности РФ к эскалации агрессии против Украины
Євген Селезньов
3 декабря, 2021 пятница
С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке: В сети появилось видео, как экс-футболист сборной Украины Селезнев ругается на одноклубника
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
4 декабря
22:54
Малиновский забил супергол в ворота "Наполи" в чемпионате Италии.
22:40
Эксклюзив
В Киеве поездка в такси завершилась для пассажирки ДТП и госпитализацией
22:00
В преддверии переговоров Путина и Байдена в Украине запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьРпір
21:37
Алексей Резников
Резников предупредил о последствиях "большой войны" в Украине для Европы
21:22
"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и захватил лидерство в чемпионате Англии
20:46
Шмигаль
Госбюджет на 2021 год перевыполнен на 4,4%, - Шмыгаль
20:24
Русские военные
Bild обнародовал карту вероятного вторжения России в Украину в три фазы
19:52
В Польше вскоре после задержания полицией умер украинец
19:24
"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави
19:09
вертолет Ми-8МТВ.
Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства
18:51
"Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" в матче с удалением и нереализованном пенальти
18:29
ООС
4 декабря на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
18:01
Байден Путин
В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена
17:42
Биатлон: Украина показала лучший результат сезона в первой эстафете Кубка мира
17:21
Алексей Резников
Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии
16:51
Команда Ярмоленко сенсационно победила "Челси" в лондонском дерби
16:31
Эксклюзив
путин
Победной войны для Путина не будет, поскольку грузы "200" уничтожат Россию, - Яковенко
16:20
Меркель обнародовала последнее видеообращение в качестве канцлера ФРГ
15:50
"Динамо" разбило "Верес" и догнало "Шахтер" в УПЛ
15:37
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции
15:24
Жаїр Болсонару
В Бразилии начали новое расследование из-за заявлений президента-антивакцинатора Болсонара
14:55
Виктор Скрипник
Тренер клуба УПЛ заявил, что отказался возглавить сборную Украины после Шевченко
14:26
Эммануель Макрон
Франция и несколько стран ЕС откроют общую дипломатическую миссию в Афганистане, - Макрон
14:05
В ОП не один "крот", а целая группа таких людей: Луценко о разведчиках, Цемахе и "кротоферме" Зеленского
13:38
Порошенко
Предоставление России гарантии нерасширения НАТО будет означать конец Альянса, - Порошенко
13:19
Денис Пушилин
Медведев вручил главарям боевиков Пушилину и Пасечнику партбилеты "Единой России"
12:55
Промоутер назвал сумму, которую Джошуа потребует за отказ от боя с Усиком
12:30
В МИД Беларуси заявили об угрозе потери государственности из-за санкций ЕС
12:17
Денис Монастырский
В некоторых регионах Украины не хватает до трети полицейских, - Монастырский
11:56
Польские пограничники схватили за пособничество мигрантам двух украинцев
11:40
В Карпатах температура упала до 20 градусов мороза
11:20
Реджеп Эрдоган
Эрдоган предложил Путину посредничество в переговорах с Зеленским
10:51
Новый штамм COVID-19 "Омикрон" обнаружен в 38 странах, - ВОЗ
10:28
Украина завоевала первую в сезоне медаль Кубка мира по фристайлу
10:12
В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 216 129 человек
09:47
Дело "вагнеровцев"
Разведчикам, причастным к спецоперации с "вагнеровцами", угрожали уголовным преследованием из Офиса президента, - полковник СБУ Червинский
09:18
Киев предложил союзникам широкий пакет сдерживания РФ, - Маркарова
08:55
В Украине из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов
08:24
В Украине зафиксировано 13 206 новых случаев заболевания коронавирусом, 436 человек умерли
08:12
Энтони Блинкен
Байден заявит Путину о решимости США защищать территориальную целостность Украины, - Блинкен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV