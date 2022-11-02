Об этом сообщает созданный Силами спецопераций ВСУ сайт Центра национального сопротивления.

По данным Центра нацсопротивления, оккупанты стремятся создать гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы заставить местных жителей "эвакуироваться" - фактически депортировать их.

"При этом продолжается мародерство региона. Так, россияне вывозят имущество учебных заведений, коммунальную технику и промышленные объекты. Напомним, ранее россияне вывезли медицинское оборудование из военного госпиталя в Херсоне", - говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать из оккупации, чтобы не стать "живым щитом" для захватчиков.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Бериславе прекратили работу органы оккупационных властей.

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