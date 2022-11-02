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Вывезли из больниц медоборудование: в Херсонской области россияне оставили без медицинской помощи жителей Берислава

2 ноября, 2022 среда
02:18
война с Россией

В Херсонской области во временно оккупированном Бериславе российские захватчики вывезли из больниц города все медицинское оборудование и закрыли медучреждения

Об этом сообщает созданный Силами спецопераций ВСУ сайт Центра национального сопротивления.

По данным Центра нацсопротивления, оккупанты стремятся создать гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы заставить местных жителей "эвакуироваться" - фактически депортировать их.

"При этом продолжается мародерство региона. Так, россияне вывозят имущество учебных заведений, коммунальную технику и промышленные объекты. Напомним, ранее россияне вывезли медицинское оборудование из военного госпиталя в Херсоне", - говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать из оккупации, чтобы не стать "живым щитом" для захватчиков.

  • Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Бериславе прекратили работу органы оккупационных властей.

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