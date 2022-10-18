Вывезенные из РФ в Турцию бойцы до сих пор находятся в плену, а освобождены будут, когда вернутся в Украину, - сестра азовца Кротевича
Сандра Кротевич, соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали и сестра заместителя командира полка "Азов" Богдана Кротевича, считает, что бойцы, которые сейчас в Турции, находятся в другом плену под охраной, где над ними не издеваются и нормально кормят
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
Госпожа Кротевич прокомментировала пребывание украинских бойцов в Турции под контролем и гарантиями президента Эрдогана: "С ребятами все нормально, они вроде бы не в плену, но все равно это плен. Потому что у них нет возможности, как мы, свободно передвигаться, пить кофе, звонить в любое время, куда-то ходить и встречаться с людьми – этого всего у них нет. Они находятся в другом плену, под охраной, где над ними не издеваются и нормально кормят. Когда ребята вернутся в Украину, тогда можно будет сказать, что они освобождены".
Соучредительница Ассоциации семей защитников Азовстали подытожила, что пока бойцы находятся в Турции, это нужно называть так же как это и называется – плен, потому что ребята до сих пор в плену только под гарантиями безопасности.
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