Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



Госпожа Кротевич прокомментировала пребывание украинских бойцов в Турции под контролем и гарантиями президента Эрдогана: "С ребятами все нормально, они вроде бы не в плену, но все равно это плен. Потому что у них нет возможности, как мы, свободно передвигаться, пить кофе, звонить в любое время, куда-то ходить и встречаться с людьми – этого всего у них нет. Они находятся в другом плену, под охраной, где над ними не издеваются и нормально кормят. Когда ребята вернутся в Украину, тогда можно будет сказать, что они освобождены".



Соучредительница Ассоциации семей защитников Азовстали подытожила, что пока бойцы находятся в Турции, это нужно называть так же как это и называется – плен, потому что ребята до сих пор в плену только под гарантиями безопасности.

21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины

3 октября воины из Азовстали встретились со своими семьями в Турции

12 октября чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что пребывание азовцев в Турции, а не дома, является залогом дальнейшего освобождения наших пленных

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