Доклад состоит из 52 страниц с текстом и фотографиями и называется "Меры ядерной безопасности в Украине".

В докладе говорится, что существует "насущная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий". Также в МАГАТЭ рекомендуют достичь договоренности всех сторон по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, чтобы избежать повреждений. МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, которые приведут к "срочному созданию зоны ядерной безопасности".

Также агентство заявило, что обстрел станции и ее окрестностей следует прекратить для поддержания физической целостности АЭС. Так, например, зафиксированы последствия обстрелов на:

- одном маслобаке для смазки турбин;

- крышах разных зданий, в том числе здания для транспорта, перевозящего использованное ядерное топливо;

- спецздания, где размещаются свежее ядерное топливо и хранилище ядерных отходов;

- новом учебном корпусе;

- здания, где расположен центральный мониторинговый пункт системы физической защиты;

- в контейнере, где расположена система радиационного контроля.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Росси заявил, что, хотя предыдущие обстрелы еще не повлекли за собой ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности.

Уровень радиации в этом районе остается нормальным.

Члены миссии видели российские военные грузовики на первом этаже машинных залов первого и второго энергоблоков, а также под эстакадами, соединяющими реакторы. МАГАТЭ также зафиксировало повреждение дорожного покрытия, стен и окон разных построек.

В МАГАТЭ отметили, что безопасность на ЗАЭС обеспечивает персонал, однако присутствие военных, техники и представителей Росатома оказывает на них давление, и они находятся в "сложных обстоятельствах". Исходя из этого, МАГАТЭ рекомендует убрать с ЗАЭС всех людей и технику, которые "могут влиять на безопасность станции". Ведь постоянный стресс "увеличивает фактор человеческой ошибки", что может привести к ядерной угрозе.

Также персонал станции сообщил миссии МАГАТЭ, что они регулярно проходят противоаварийные учения, но учебный аварийный центр на территории ЗАЭС заняли российские военные, а для персонала создали альтернативный центр, который не отвечает необходимым требованиям, поскольку не имеет независимого источника питания и вентиляции, а также бесперебойного доступа к связи и интернету. МАГАТЭ рекомендует восстановить всю систему аварийного реагирования на станции.

Напомним, работникам Запорожской АЭС, работающим под российской оккупацией, не угрожает ответственность за коллаборационизм

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