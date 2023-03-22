Вывести церковь из-под влияния Москвы: Вселенский патриархат усилит присутствие в Литве

Об этом сообщает издание Delfi.

Как отметила Шимоните, это соглашение является основой для создания параллельной церковной структуры в стране. Патриарх Варфоломей во время встречи в Вильнюсе также заверил, что в Литве открывается новая перспектива с возможностью усиления присутствия Вселенского патриархата в этой стране.

"Мы впервые посещаем эту гостеприимную страну, чтобы укрепить связи между Вселенским патриархатом и Литовской Республикой. Вместе с премьер-министром мы только что подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает более тесные связи и сотрудничество во всех областях, где мы разделяем общие интересы", – сказал патриарх, поблагодарив премьер-министра Литвы за прием.

Он добавил, что теперь есть возможность начать формирование церковной структуры при Константинопольском патриархате в Литве, тем более, что такова "воля верующих этой страны".

"Как указано в соглашении о сотрудничестве, мы поддерживаем желания как литовских православных священников, так и верующих, которые представляют другие разные этические группы в Литве, чтобы иметь возможность следовать своей совести и восстанавливать историческую справедливость, исповедуя свою веру в церкви, непосредственно подчиняющейся Вселенскому патриархата", – подчеркнул он.

По словам премьера, которую цитирует "Немецкая волна", некоторые православные ее страны, в том числе украинские и белорусские беженцы, возражают против нынешнего статуса церкви как подразделения Русской православной церкви (РПЦ).

"Совершенно естественно, что после того, как Россия начала полномасштабную агрессию в Украине при открытой и активной поддержке московского патриарха Кирилла, некоторые литовские православные больше не могут с чистой совестью оставаться частью московского патриархата", - сказала Шимоните.

Пока РПЦ не комментировала заявления Варфоломея.