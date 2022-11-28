Вывели в море 8 "калибров": Россия готовит новую атаку на Украину

Об этом сообщила представитель пресс-службы Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В Черном море впервые за несколько суток появился ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, который несет восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. В пунктах базирования врага также находятся снаряженные ракетоносители, которые могут быть привлечены в течение нескольких часов ", – рассказала Гуменюк.

Она предположила, что начало недели будет ознаменовано новой атакой и попросила украинцев быть осторожными.

"Сигналы воздушной тревоги и тяготения нашего врага к своим скрепам и традициям может быть критическим. Сейчас на море наблюдается шторм, однако ракетоносители способны совершить пуски даже при такой погоде", - сказала спикер.

Напомним, враг сосредоточился на наступлении по нескольким направлениям, еще на четырех он обороняется

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