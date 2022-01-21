Вывели миллионы гривен из украинского банка и довели его до неплатежеспособности: СБУ разоблачила схему

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, злоумышленник незаконно выводил средства из банка, чем нанес государственному Фонду гарантирование вкладов 25 млн грн убытков.



Известно, что должностные лица банка систематически заключали "убыточные" для себя соглашения с другими банками, в том числе по приобретению/продаже иностранной валюты.



Отмечается, что эти и другие операции банка привели к его неплатежеспособности в 2017 году. В настоящее время финансовое учреждение находится в процедуре ликвидации.



"При этом государственный Фонд гарантирования вкладов, компенсирующий средства вкладчикам из числа физических лиц, понес от этой противоправной деятельности миллионный ущерб, 25 млн грн из которых уже подтверждено экспертизой", - пишут в пресс-службе.



В настоящее время один из фигурантов противоправной сделки сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также продолжается комплекс следователей и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования", - подытожили на сайте СБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb