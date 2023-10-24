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Вывели 13 млн грн с коммунального предприятия в оккупации: ГБР подозревает работников теплоэнерго

24 октября, 2023 вторник
17:34
Криминал

ГБР заявило о подозрении руководителям КП "Херсонтеплоэнерго", которые, вероятно, похитили 13 миллионов гривен с предприятия во время оккупации Херсона

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Сообщается, что, когда Херсон был оккупирован, на счетах Херсонтеплоэнерго оставались деньги от потребителей за теплоэнергию. Вместо того чтобы сохранить эти деньги или заплатить за газ, директор предприятия придумала схему опрокидывания средств на свои счета. В этом ей помогли главный бухгалтер и глава профсоюза.

По данным ГБР, используя удаленный доступ к счетам предприятия, директор и главбух перевели деньги на счет профсоюза, нарушая законы, действующие в военное время. Затем с помощью председателя профсоюза они вывели эти деньги на свои счета как беспроцентный заем для личных нужд. Потом они могли делать с этими желаемыми деньгами.

На фото: затримання

Фото: ДБР

За период оккупации Херсона из КП "Херсонтеплоэнерго" незаконно пропало 13 млн. грн. Большая часть этой суммы попала на частные счета директора, главбуха и главы профсоюза. Им предъявлено подозрение в групповом злоупотреблении властью, повлекшее тяжкие последствия. Им грозит до 6 лет заключения.

Предприятию возмещена вся украденная сумма.

Директор предприятия была уволена, а двум другим участницам схемы предложено отказаться от должностей в суд.

Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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