Высылка российских "дипломатов" из ЕС может разрушить работу разведки Кремля, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post.



Согласно данным издания, за последние шесть недель европейские чиновники попросили около 400 российских дипломатов покинуть свои должности. По словам американских и европейских чиновников, значительное количество этих "дипломатов", вероятно, являются шпионами.



Россия зависит от этих оперативников в сборе разведывательных данных в странах, где они служат, поэтому высылка может разрушить значительную часть московских шпионских сетей и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада, считают нынешние и бывшие чиновники.



"Война разведки с Россией идет полным ходом. Это станет значительным ударом для операций российской разведки в Европе", - сказал офицер ЦРУ в отставке Марк Полимеропулос, руководивший тайными операциями агентства в Европе и России.



Чиновники заявили, что это может быть самой скоординированной высылкой дипломатов из Европы.



"Европа всегда была площадкой для россиян. Они нанесли хаос вмешательством в выборы и убийствами. Это давно назревший шаг", - подчеркнул Полимеропулос.