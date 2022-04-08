Высылка российских "дипломатов" из ЕС может разрушить работу разведки Кремля, - The Washington Post
Высылка сотен российских "дипломатов" из стран ЕС может разрушить значительную часть московских разведывательных сетей и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада
Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно данным издания, за последние шесть недель европейские чиновники попросили около 400 российских дипломатов покинуть свои должности. По словам американских и европейских чиновников, значительное количество этих "дипломатов", вероятно, являются шпионами.
Россия зависит от этих оперативников в сборе разведывательных данных в странах, где они служат, поэтому высылка может разрушить значительную часть московских шпионских сетей и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада, считают нынешние и бывшие чиновники.
"Война разведки с Россией идет полным ходом. Это станет значительным ударом для операций российской разведки в Европе", - сказал офицер ЦРУ в отставке Марк Полимеропулос, руководивший тайными операциями агентства в Европе и России.
Чиновники заявили, что это может быть самой скоординированной высылкой дипломатов из Европы.
"Европа всегда была площадкой для россиян. Они нанесли хаос вмешательством в выборы и убийствами. Это давно назревший шаг", - подчеркнул Полимеропулос.
- 30 марта Словакия приказала российскому посольству сократить штат на 35 человек .
- В ответ на зверства россиян в Буче МИД Германии принял решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине. Впоследствии министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов.
- В другие страны присоединились Швеция и Дания и заявили, что высылают российских дипломатов в связи с вторжением РФ в Украину. Также стало известно о сокращении количества российских дипломатов в Латвии и Эстонии.
- Позже министерство иностранных дел Словении объявило о решении сократить штат представительства РФ в Любляне. 7 апреля МИД Хорватии анонсировал высылку из страны ряда российских дипломатов, а Австрия выдворила четырех дипломатов РФ за поведение, несовместимое с их дипломатическим статусом.
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