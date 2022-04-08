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Высылка российских "дипломатов" из ЕС может разрушить работу разведки Кремля, - The Washington Post

8 апреля, 2022 пятница
15:12
Мир

Высылка сотен российских "дипломатов" из стран ЕС может разрушить значительную часть московских разведывательных сетей и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно данным издания, за последние шесть недель европейские чиновники попросили около 400 российских дипломатов покинуть свои должности. По словам американских и европейских чиновников, значительное количество этих "дипломатов", вероятно, являются шпионами.

Россия зависит от этих оперативников в сборе разведывательных данных в странах, где они служат, поэтому высылка может разрушить значительную часть московских шпионских сетей и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада, считают нынешние и бывшие чиновники.

"Война разведки с Россией идет полным ходом. Это станет значительным ударом для операций российской разведки в Европе", - сказал офицер ЦРУ в отставке Марк Полимеропулос, руководивший тайными операциями агентства в Европе и России.

Чиновники заявили, что это может быть самой скоординированной высылкой дипломатов из Европы.

"Европа всегда была площадкой для россиян. Они нанесли хаос вмешательством в выборы и убийствами. Это давно назревший шаг", - подчеркнул Полимеропулос.


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война с Россией
российские дипломаты
шпигунство
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