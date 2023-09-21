Выступление Зеленского в конгрессе США поможет принять новый пакет финансирования для Украины.

Такую позицию высказал в среду на виртуальном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Жизне важно, чтобы этот дополнительный пакет был принят, поэтому мы продолжим взаимодействовать с членами Конгресса", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что за последние 18 месяцев администрация Байдена последовательно информировала членов Конгресса США о помощи Украине. При этом Кирби подчеркнул, что для украинцев никто не выписывает "незаполненных чеков", как об этом заявляют отдельные законодатели.

"Каждая вещь, которую мы предоставляем Украине, делается после исчерпывающих консультаций с членами Конгресса", - сообщил представитель Белого дома.

Кирби назвал нынешний этап развития ситуации в Украине "критическим временем" и подчеркнул важность того, что президент Зеленский во время визита в Вашингтон спланировал встречу с американскими законодателями.

"Мы считаем, что для членов Конгресса действительно важно услышать непосредственно от президента Зеленского о том, с чем он столкнулся в этом контрнаступлении", - отметил представитель администрации США.