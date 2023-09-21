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Главная Война с Россией Выступление Зеленского в конгрессе США поможет принять новый пакет финансирования для Украины.

Выступление Зеленского в конгрессе США поможет принять новый пакет финансирования для Украины.

21 сентября, 2023 четверг
05:29
Война с Россией Конгресc США

В Белом доме подчеркнули важность того, что президент Зеленский во время визита в Вашингтон спланировал встречу с американскими законодателями

Такую позицию высказал в среду на виртуальном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Жизне важно, чтобы этот дополнительный пакет был принят, поэтому мы продолжим взаимодействовать с членами Конгресса", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что за последние 18 месяцев администрация Байдена последовательно информировала членов Конгресса США о помощи Украине. При этом Кирби подчеркнул, что для украинцев никто не выписывает "незаполненных чеков", как об этом заявляют отдельные законодатели.

"Каждая вещь, которую мы предоставляем Украине, делается после исчерпывающих консультаций с членами Конгресса", - сообщил представитель Белого дома.

Кирби назвал нынешний этап развития ситуации в Украине "критическим временем" и подчеркнул важность того, что президент Зеленский во время визита в Вашингтон спланировал встречу с американскими законодателями.

"Мы считаем, что для членов Конгресса действительно важно услышать непосредственно от президента Зеленского о том, с чем он столкнулся в этом контрнаступлении", - отметил представитель администрации США.

  • Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78 сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел ряд встреч с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом Вашингтон, где выступит в конгрессе, а в Белом доме встретится с Джо Байденом.
  • 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом .

Владимир Зеленский
США
оружие для Украины
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