Выступление Урсули фон дер Ляен с ежегодным обращением о положении дел в ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступает в Европарламенте с ежегодной программной речью State of the European Union
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Президент Европейской Комиссии выступает с посланием о состоянии Союза перед Европейским парламентом, подводя итоги достижений в прошлом году, а также рассматривая общие вызовы и представляя приоритеты на следующий год для Европы и за ее пределами.
Подобные выступления проходят ежегодно в сентябре. Для Урсулы фон дер Ляен это уже третье выступление в качестве главы Еврокомиссии.
В этом году она должна представить основные месседжи по решению вызовов, перед которыми предстала Европа, после двух лет пандемии и в то время как бурлит война в Украине.
Также после выступления должны пройти пленарные дебаты.
На выступление State of the Union address впервые был приглашен и представитель Украины.
"Я рада приветствовать первую леди Елену Зеленскую, как моего почетного гостя на завтрашнем выступлении State of the Union address. Мужество украинского народа тронуло и вдохновило весь мир. Европа будет поддерживать вас на каждом шагу этого пути. Мы будем стоять крепко вместе", - написала фон дер Ляен в твиттере 13 сентября.
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