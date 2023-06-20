Соответствующее видео опубликовано на странице медиагруппы "Накипіло".

"Немного "украинского вайбу" во время Global Media Forum в Германии. В зале во время выступления российского журналиста звучит воздушная тревога. Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", почему-то смутился и растерялся... Это просто напоминание, что там, где пришли россияне и звучит русский язык, всегда могут прилететь и российские ракеты и завыть сирена", - говорится в сообщении.

Медийщики напомнили, что Муратов в ноябре 2017 года уволился из "Новой газеты", но через два года снова возглавил редакцию. Также в 2021 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года, но финансовую часть награды передал в российский фонд "Круг добра", основанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Следует отметить, что участие Муратова было негативно воспринято украинскими делегатами форума, но организаторы решили, что россиянин может донести важную информацию о ситуации со свободой слова в РФ.

"Я думаю, это будет очень интересно, ведь Муратов - известный критик автократического режима. Я с нетерпением жду, что он скажет о состоянии общества и СМИ в России", - цитирует организатора GMF Верицу Спасовскую " Детектор медиа ".

В центре внимания медиафорума — дискурс о важности журналистики с учетом "социальных разногласий" нашего времени.