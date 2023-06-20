Выступление российского журналиста Муратова на медиафоруме в Германии прервал сигнал воздушной тревоги
На медиафоруме в немецком Бонне выступление российского журналиста, главреда издания "Новая газета" Дмитрия Муратова, прервал сигнал воздушной тревоги
Соответствующее видео опубликовано на странице медиагруппы "Накипіло".
"Немного "украинского вайбу" во время Global Media Forum в Германии. В зале во время выступления российского журналиста звучит воздушная тревога. Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", почему-то смутился и растерялся... Это просто напоминание, что там, где пришли россияне и звучит русский язык, всегда могут прилететь и российские ракеты и завыть сирена", - говорится в сообщении.
Медийщики напомнили, что Муратов в ноябре 2017 года уволился из "Новой газеты", но через два года снова возглавил редакцию. Также в 2021 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года, но финансовую часть награды передал в российский фонд "Круг добра", основанный президентом РФ Владимиром Путиным.
Следует отметить, что участие Муратова было негативно воспринято украинскими делегатами форума, но организаторы решили, что россиянин может донести важную информацию о ситуации со свободой слова в РФ.
"Я думаю, это будет очень интересно, ведь Муратов - известный критик автократического режима. Я с нетерпением жду, что он скажет о состоянии общества и СМИ в России", - цитирует организатора GMF Верицу Спасовскую " Детектор медиа ".
В центре внимания медиафорума — дискурс о важности журналистики с учетом "социальных разногласий" нашего времени.
- Российских дипломатов в Варшаве (Польша) утром 9 мая разбудили звуками сирен и взрывов , раздававшихся под их окнами из колонок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41
- Актуальное
- Важное