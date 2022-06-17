Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Президент решил перенести свое выступление на час. Оно состоится не в 2 часа, а в 3 часа. За это время будут приняты все меры для устранения последствий этих кибератак. Главное – будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, быть там", – рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, массированные dDos-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ начались еще 16 июня. Ночью систему "держали", но 17 июня хакеры смогли вывести из строя "базу участников форума, систему аккредитации, систему допуска по бейджам".

Песков объяснил, что "возникла задержка с получением бейджей, подтверждением прохода на основную планерку", и сейчас специалисты работают над тем, чтобы решить эту проблему.

Отметим, что хакерские атаки украинских кибервойск и наших союзников серьезно вредят противнику. В этом аспекте кибервойска Украины не только отразили наступление в первые дни войны, но и успешно и массированно пошли в атаку. Существенные потери были нанесены десяткам правительственных структур в России и Беларуси, пропагандистским каналам и интернет-ресурсам. Россия фактически признает свое поражение на этом фронте и 9 июня директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил , что кибератаки Запада против РФ могут перерасти в "прямое военное столкновение".

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