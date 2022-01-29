Выступая с речью, Лукашенко 36 раз произнес слово "война"
Во время выступления 28 января 2022 года с "Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию" самозваный правитель Беларуси Александр Лукашенко постоянно затрагивал тему войны
В этом можно убедиться, подсчитав количество использования им этого слова в стенограмме выступления, размещенной на его сайте, передает Еспресо.TV.
Лукашенко подчеркивал, что, если такое произойдет, возглавляемое им войско Беларуси будет воевать вместе с Россией против Запада и, возможно, против Украины, которую сейчас якобы настраивают против белорусов.
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При этом он не скрывал устроенную им милитаризацию белорусских территорий, особенно на границе с Украиной. Однако ответственность за это он тоже возлагает не на себя.
"Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе. Поэтому нас не надо упрекать в происходящем. Вы этого хотели", - подчеркнул Лукашенко.
в полевых условиях (фото из соцсетей)
В общей сложности Лукашенко за три с половиной часа произнес слово "война" 36 раз.
Война и, в частности, война против Украины – главная тема последних выступлений Лукашенко. На это еще до послания правителя Нацсборам обратил внимание белорусский политолог Валерий Карбалевич.
По словам аналитика, создаваемый таким образом высокий градус общественного напряжения нужен нелегитимному руководителю Беларуси для дальнейшего удержания власти.
"Основной вывод - снижение напряженности является угрозой для режима. Поэтому он пускается в новые зарубежные авантюры. В то же время можно констатировать, что в условиях угрозы реальной войны, свобода рук, коридор возможностей, поле для маневра Лукашенко резко сузились. Его зависимость от непредсказуемой политики Москвы усилилась", – объяснил Карбалевич.
"Я считаю, что сделать Украину врагом - нереальная задача даже в глазах сторонников Лукашенко. Но ужас заключается в том, что Лукашенко приучает белорусов к войне, как к чему-то неизбежному. Более того, приучает участвовать в совершенно чужой войне, не связанной с национальными интересами Беларуси. И это не вызывает никакой реакции в (белорусском, - ред.) обществе", - заключает политолог.
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