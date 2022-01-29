Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Выступая с речью, Лукашенко 36 раз произнес слово "война"

Выступая с речью, Лукашенко 36 раз произнес слово "война"

29 января, 2022 суббота
16:37
война с Россией

Во время выступления 28 января 2022 года с "Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию" самозваный правитель Беларуси Александр Лукашенко постоянно затрагивал тему войны

В этом можно убедиться, подсчитав количество использования им этого слова в стенограмме выступления, размещенной на его сайте, передает Еспресо.TV.

Лукашенко подчеркивал, что, если такое произойдет, возглавляемое им войско Беларуси будет воевать вместе с Россией против Запада и, возможно, против Украины, которую сейчас якобы настраивают против белорусов.

Читайте также : На российско-белорусских учениях фигурирует карта расчлененной Украины

При этом он не скрывал устроенную им милитаризацию белорусских территорий, особенно на границе с Украиной. Однако ответственность за это он тоже возлагает не на себя.

"Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе. Поэтому нас не надо упрекать в происходящем. Вы этого хотели", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусские воины – участники совместных с РФ учений смотрят выступление Лукашенко
в полевых условиях (фото из соцсетей)

В общей сложности Лукашенко за три с половиной часа произнес слово "война" 36 раз.

Война и, в частности, война против Украины – главная тема последних выступлений Лукашенко. На это еще до послания правителя Нацсборам обратил внимание белорусский политолог Валерий Карбалевич.

По словам аналитика, создаваемый таким образом высокий градус общественного напряжения нужен нелегитимному руководителю Беларуси для дальнейшего удержания власти.

"Основной вывод - снижение напряженности является угрозой для режима. Поэтому он пускается в новые зарубежные авантюры. В то же время можно констатировать, что в условиях угрозы реальной войны, свобода рук, коридор возможностей, поле для маневра Лукашенко резко сузились. Его зависимость от непредсказуемой политики Москвы усилилась", – объяснил Карбалевич.

"Я считаю, что сделать Украину врагом - нереальная задача даже в глазах сторонников Лукашенко. Но ужас заключается в том, что Лукашенко приучает белорусов к войне, как к чему-то неизбежному. Более того, приучает участвовать в совершенно чужой войне, не связанной с национальными интересами Беларуси. И это не вызывает никакой реакции в (белорусском, - ред.) обществе", - заключает политолог.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Александр Лукашенко
пропаганда
новости Беларуси
Читайте также:
Сергій Лавров
title.author Виталий Портников
28 января, 2022 пятница
Виталий Портников: Войны, может, и не будет, но шантаж будет
Володимир Вірчіс
28 января, 2022 пятница
"Можно ли стартануть с 0?" - боксер Вирчис, которого нашли повешенным, за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь заново
Марлос
27 января, 2022 четверг
Экс-лидер "Шахтера" Марлос нашел новую команду
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.56
    Покупка 28.56
    Продажа 28.9
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 января
17:34
ООС ВСУ
29 января на фронте не зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины"
17:19
В РФ заявили об отводе войск Западного военного округа в места постоянной дислокации
16:55
Первая ракетка мира выиграла Australian Open и прервала 44-летнюю "черную полосу"
16:22
Президент Хорватии назвал премьера страны "украинским агентом"
16:20
Марко Михельсон
Киев должен вкладывать деньги в оборону, а не в "Большую стройку", - Марко Михельсон
16:01
Россия перебросила на Донбасс
Информацию о поставках РФ донорской крови на границу с Украиной распространяют, чтобы посеять панику и страх в нашем обществе, - Минобороны
16:00
Эксклюзив
Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
15:47
Кива ждет "освободителей" из РФ, но на русском пишет ужасно неуклюже
15:31
Главы МИД Франции и Германии посетят Украину "ради деэскалации напряженности"
15:15
Сборная Украины узнала соперника в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу
14:47
Виктор Бабарико
Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарыко не дают читать в тюрьме
14:24
Давид Арахамия
Сейчас нет разведданных о военных приготовлениях со стороны России, - Арахамия
14:13
Борис Джонсон
Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Путиным
13:46
На российско-белорусских учениях фигурирует карта расчлененной Украины
13:22
Марихуана, соли, амфетамины. В 4 областях разоблачили группы наркодельцов
13:16
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: в голове Зеленского все перевернуто, а его спор с Байденом - верх идиотизма
12:55
Матеуш Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий отправляется в Украину
12:33
Кремлевская пропаганда обвиняет "украинцев" в убийстве пассажиров маршрутки в Воронеже
12:10
Агробизнес озвучил план действий на случай новых военных ударов России по Украине
11:57
Интервью
Виталий Ломакович
Нацбанку следовало бы активнее гасить панические настроения, - Виталий Ломакович
11:56
Кем на самом деле оказались американцы в форме в зоне АТО-ООС. Появилось объяснение
11:44
Режиссер ленты "Клондайк" Марина Эр Горбач получила награду "Санденса" за лучшую режиссуру
10:46
Павел Латушко
Силовики Лукашенко взялись за дочь оппозиционера Латушко
10:30
Пожар в Купянске унес жизни мужчины и женщины
10:15
Перед приездом Путина на кладбище в Петербурге дезинфицировали сугробы, - СМИ
10:00
Сегодня Украина чествует подвиг добровольцев на станции Круты
09:30
В оккупированной Евпатории рассыпается курортная поликлиника. Фотофакт
09:10
Львов и Киев с окружающими областями. Где быстрее всего прогрессирует пандемия
08:50
Депутат от ОПЗЖ "украсил" свою страницу в Facebook флагом России
08:23
Такого еще не было. В Украине за сутки – 37 тыс. новых зараженных COVID-19
08:00
Дистанционное обучение
Старшеклассников Винницы перевели на дистанционку
07:22
Джо Байден
Джо Байден: "Я перемещу американские войска в страны НАТО в Восточной Европе"
2022, пятница
28 января
23:36
Суд отправил в СИЗО нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре
23:16
Зеленский Макрон
"Существует благоприятный климат для диалога в Нормандском формате: Зеленский провел переговоры с Макроном
22:48
"Призыв инновационных предпринимателей отстоять суверенитет Украины очень важен": Зеленский поблагодарил Ричарда Бренсона за поддержку
22:46
Российские банки потеряли примерно $2,5 млрд на фоне возможного нового нападения на Украину
22:33
Светлана Тихановская
Белорусского оппозиционера Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира - 2022
22:09
российские войска
РФ направила к границе с Украиной запасы крови на фоне возможного вторжения, - Reuters
21:49
Давид Арахамия
"Если он совершил преступление, то должен понести ответственность": Арахамия отреагировал на задержание при получении взятки нардепа-"слуги" Кузьминых
21:44
Пентагон
США повысили готовность войск, чтобы в случае усиления агрессии РФ помочь союзникам НАТО, - Пентагон
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV