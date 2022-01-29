Выступая с речью, Лукашенко 36 раз произнес слово "война"

В этом можно убедиться, подсчитав количество использования им этого слова в стенограмме выступления, размещенной на его сайте, передает Еспресо.TV.



Лукашенко подчеркивал, что, если такое произойдет, возглавляемое им войско Беларуси будет воевать вместе с Россией против Запада и, возможно, против Украины, которую сейчас якобы настраивают против белорусов.



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При этом он не скрывал устроенную им милитаризацию белорусских территорий, особенно на границе с Украиной. Однако ответственность за это он тоже возлагает не на себя.



"Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе. Поэтому нас не надо упрекать в происходящем. Вы этого хотели", - подчеркнул Лукашенко.





Белорусские воины – участники совместных с РФ учений смотрят выступление Лукашенко

в полевых условиях (фото из соцсетей)