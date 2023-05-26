Об этом сообщило министерство юстиции России.

Россия снова расширила список иностранных агентов. В этот раз министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов солиста группы "Б-2" Егора Бортника.

Отмечается, что лидер группы выступал против войны в Украине, а также негативно высказывался о России, ее народе и государственной власти.

Также в список иностранных агентов попали: ведущая ютуб-канала "Популярная политика" Ирина Аллеман, бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, экономист Владислав Иноземцев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению россии и Евразии Александр Габуев, антрополог "Совет матерей и жен" правозащитница Анна Пшеничная.